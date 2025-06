Tuk Tuk: el vehículo sostenible para recorrer Mijas Pueblo que es alternativa a los burros taxi

Javier Almellones Málaga Martes, 3 de junio 2025, 00:13 Comenta Compartir

Llevan en funcionamiento una década, pero sin hacer mucho ruido. Literalmente, porque son eléctricos. Metafóricamente, porque sus propietarios han huido desde el principio de la rivalidad y de las polémicas con los burros taxi y los coches de caballos, los transportes tradicionales con los que más se asocia Mijas Pueblo.

Rudi van der Zalm, un holandés que lleva más de treinta años afincado en esta localidad, se dejó convencer por el proyecto que hace más de una década le puso su hija Miriam sobre la mesa. «Una noche me trajo todos los cálculos para demostrarme que era rentable», explica este empresario del sector turítstico. Ahí está el germen de Tuk Tuk Spain, que cuenta en la actualidad con dos vehículos eléctricos, cada uno con capacidad para seis personas (más el conductor), que hacen visitas guiadas por Mijas Pueblo. Este tipo de vehículos funcionan muy bien en Países Bajos, donde está su origen, pero sólo lo hace durante unos meses. El clima de la Costa del Sol hace posible que estén en funcionamiento prácticamente todo el año.

A diferencia de los burros taxi o los coches de caballos, que se mueven sólo en la parte más llana del núcleo urbano, los vehículos de Tuk Tuk Spain tienen capacidad de moverse por muchos más lugares. De hecho, en la más completa de las dos opciones que ofrecen a sus clientes, realizan hasta 8 kilómetros. Llega incluso hasta el mirador situado junto a la carretera de circunvalación, desde donde se tiene la mejor perspectiva de Mijas Pueblo, que queda a los pies, con el telón de fondo del Mediterráneo. Hay incluso quien repite experiencias. «Hasta diez veces lo ha contratado un cliente para hacer el recorrido con su familia y amigos», asegura Rudi van der Zalm.

Los 'tuk tuk', que son eléctricos, tienen una capacidad para seis personas.

Las visitas guiadas incluyen los principales lugares de interés que tiene este pueblo, protegido como Conjunto Histórico y Artístico de Andalucía. La iglesia de la Inmaculada, la plaza de toros, museos o ermitas son algunos de los lugares por los que pueden pasar sin problemas estos vehículos de motor eléctrico.

A diferencia de los paseos en burros taxi y en coches de caballo no sólo se abarca más recorrido y más lugares de interés sino que también se ofrecen explicaciones detalladas hasta en cuatro idiomas distintos. «Damos no sólo información sobre lugares de interés sino que también interactuamos de forma personalizada con nuestros clientes, que nos preguntan de todo, incluso sobre temas que no tienen que ver con el pueblo», afirma el gerente de Tuk Tuk Spain.

Otra de las ventajas que tienen los 'tuk tuk' de la familia Van der Zalm es que «no provocan atascos». Así lo explica el fundador de la empresa, quien alude a la velocidad de desplazamiento que tienen estos vehículos; y más si se comparan con los de tracción animal.

Rudi van der Zalm considera, pese a ello, que «no son competencia» de los burros taxi y de los coches de caballos. No en vano, asegura que «la mayoría de los que se suben a los 'tuk tuk' no contratarían esas opciones porque son incluso antitaurinos». Pero, eso sí, al principio de su actividad, en el verano de 2015, reconoce que hubo cierto recelo por parte de los arrieros. «Había malas caras, pero después ellos mismos se dieron cuenta de que no le estábamos quitando el pan de sus hijos».

En agosto de 2015, Tuk Tuk Spain, nombre de la sociedad, consiguió la licencia municipal para ofrecer este servicio de visitas guiadas que ofrece dos modalidades. El precio varía según el número de ocupantes, pero puede estar entre los 6 euros por persona de la más sencilla hasta los 8 de la más completa. La mayoría de los clientes se decantan por la segunda, ya que se ofrece un recorrido más generoso de todo lo que puede ofrecer Mijas Pueblo.

