'Luna de Sangre' en España: comprueba dónde y cómo verlo según dónde vivas

Es conocida como 'Luna de Sangre', que bien podría ser el título de un poema lorquiano o de una peli de Drácula, y llegará, si las nubes no estropean la observación, al anochecer de este domingo, cuando la cara de la luna se 'ruborizará' con un espectacular tono rojizo. De ahí el nombre de 'Luna de Sangre' o 'Luna Roja', aunque también se le denomina 'Luna del Maíz' en la tradición indígena norteamericana al coincidir con la época de recolección de este cultivo.

En todo caso, nuestro satélite alcanzará la noche del 7 su fase de plenilunio (luna llena), lo que coincidirá con un eclipse lunar total. Pero la Luna no estará completamente oscura, sino que se teñirá de rojo, un regalo del cosmos que los aficionados a los astros esperan con la ilusión de la noche de Reyes. De hecho, promete ser uno de los eventos astronómicos más esperados del año, y un delicioso aperitivo del estelar menú de eclipses que está por servirse, empezando por el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 (España será el único país del mundo donde poder verlo con garantías), y al que seguirán otro igual el 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028.

Con la información facilitada por el Observatorio Astronómico Nacional, aquí puedes comprobar cómo será la evolución del eclipse desde la capital de tu provincia:

En la mayor parte de la península, islas Baleares, Ceuta y Melilla la Luna saldrá totalmente eclipsada, por lo que se verá el final de la fase total, pero no el comienzo.

Pero dejemos de momento al radiante Lorenzo y volvamos a hechizo nocturno de Catalina, y el porqué de sus tonos rojizos. Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite y oscureciéndolo. Sin embargo, parte de la luz solar logra bordear nuestro planeta hasta alcanzar la Luna. «Esos rayos solares que atraviesan las capas de la atmósfera terrestre son los que dan esa tonalidad rojiza al disco lunar. Se trata del mismo fenómeno luminoso que colorea de rojo muchos amaneceres y atardeceres», explica el astrofísico Telmo Fernández, director del Planetario de Madrid. «Será una experiencia bonita de ver y una buena ocasión para mirar al cielo», dice.

En buena parte de España la Luna saldrá por el horizonte ya totalmente eclipsada, por lo que se verá ese resplandor cobrizo ofreciendo desde el primer momento un espectáculo único. Sólo en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias, el eclipse total finalizará antes de la salida de la Luna, siendo sólo visible el final de la fase parcial. El mejor momento para observarla será entre las 19:31 y las 20:53 horas, alcanzando su máximo a las 20:11 horas.

La duración total será de aproximadamente 83 minutos, lo que lo convierte en uno de los eclipses lunares más largos de la década.

Durante el eclipse total, la Luna no estará completamente oscura, sino que tomará un tono rojizo, eso se debe a parte de la luz solar que es desviada por la atmósfera terrestre.

A diferencia de los eclipses solares, este lunar será visible a simple vista y sin necesidad de protección. Para disfrutarlo al máximo se recomienda buscar un lugar despejado y sin contaminación lumínica. Y conviene aprovechar el momento porque no habrá otro igual visible plenamente desde España hasta 2029. Además parece que el tiempo no hará sangre y acompañará: «El domingo cruzará un frente por la Península, pero si no hay cambios en su evolución, se abrirían grandes claros durante la tarde-noche. En principio, con buena predicción para observar el eclipse siempre que el frente no se retrase», avanza José Miguel Viñas, físico y meteorólogo de Meteored (eltiempo.com).

De la época de Aristóteles

Los eclipses lunares guardan una estrecha relación con ciertos avances que se han producido en la historia. Telmo Fernández cuenta, por ejemplo, que estos fenómenos celestes se han utilizado para demostrar la esfericidad de la Tierra «dado que la sombra que proyecta la Tierra en el espacio es esférica y se ve literalmente cuando se inicia el eclipse». El director del planetario de Madrid recuerda que ya en la época de Aristóteles se sabía que la Tierra era redonda por esta circunstancia. «Los eclipses son muy interesantes porque nos ayudan a ver la configuración que tiene el sistema 'Sol-Tierra-Luna'. En el caso de los eclipses de sol, han servido, además, para ratificar que la Teoría de la Relatividad era correcta», apostilla Fernández.

