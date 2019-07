El pequeño David, rechazado por autismo en un campamento de Torremolinos Una imagen del pequeño David. / Sur Un niño malagueño de nueve años ha sido excluido de un campamento de verano que organiza el Patronato de Deportes por padecer este trastorno MATÍAS STUBER Málaga Viernes, 5 julio 2019, 17:11

David es un chaval como cualquier otro de su edad. Corre hacia delante y hacia atrás. Nunca se cansa. Le gustan los deportes. Disfruta, sobre todo, cuando se ata sus patines y se desliza por el asfalto como si tuviera excesiva prisa. También practica hípica. Es un alumno más en El Tomillar. Como el resto de los niños, sus vacaciones de verano las pasa recorriendo la distancia que separa su hogar de la piscina y al revés. El pasado 25 de junio, los mejores meses del año se iban a poner en marcha de una manera muy anhelada por él: con la participación en un campamento de verano organizado por el Patronato de Turismo. David es un chaval como cualquier otro de su edad, salvo que no se comunica. No se comunica porque es autista. Condición que le ha valido para ser rechazado, de manera inesperada, para participar en el campamento al que sus padres le habían inscrito sus padres hace dos meses.

Entonces, no había ningún problema. El padre del pequeño, David Gil, lo recuerda: «Nosotros apuntamos a David el pasado tres de mayo. En el Patronato hicimos mención a que el niño es autista y que necesita un monitor. Dos días antes de empezar, nos avisa el Patronato de que David no puede participar en el campamento, que no tienen a personal cualificado para tratar a niños autistas».

Esta notificación ha encendido la indignación de los padres de David, que perciben una clara discriminación hacia su hijo. Más, teniendo en cuenta que ya participó en el mismo campamento hace tres años. «David se acordaba perfectamente y estaba muy ilusionado. No habla pero no es tonto. Sabía que se iba a campamento y estaba muy ilusionado», lamenta el padre. No es solo la actividad física. Piscina, patinaje y la visita a varios parques temáticos estaban marcados en grandes letras de molde. Para David, el campamento también hubiera supuesto estar en contacto con muchos otros niños. «Mi hijo necesita socializar con chavales de su edad», apuntilla el padre.

El Patronato de Deportes de Torremolinos alude como justificación a la falta de monitores y ya ha procedido a devolver el dinero depositado a través de un ingreso. Para el padre de David se trata de una excusa sin fundamento: «Tienen a muchos voluntarios que participan en el campamento. Lo sé de primera mano».

El nuevo concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos es José Manuel Piña. En conversación con este periódico, insiste en la falta de monitores: «La razón que se le dio era por falta de recursos para atender las necesidades del niño». No obstante, Piña asegura que ya han encontrado una solución y que se la quiere trasladar a los padres de David en una reunión personal. «Le hemos enviado un correo a los padres para cerrar un encuentro». En un principio, estaba previsto que el concejal se viera esta mañana con el padre. Finalmente, no ha sido posible.

Denuncia ante la Junta

Por ahora, los padres han denunciado al Patronato ante la Junta de Andalucía. «Básicamente, porque no queremos esto le vuelva a suceder a otro niño que esté en la misma condición que David. No por otra cosa», sentencia el padre. El giro inesperado no deja al pequeño sin aventura. Esta tarde ha partido de viaje junto a su madre. «Nos escapamos unos días juntos», anuncia la madre desde el Aeropuerto de Málaga. Destino, Galicia. «Vamos a disfrutar de un viaje campestre, que a él el campo le encanta», precisa Ana de Bedoya.