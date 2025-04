La alcaldesa de Torremolinos pide una reunión con el máximo responsable de la Sareb tras el «cambio de criterio» sobre los alquileres sociales en El Calvario

Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, ha solicitado una reunión con el máximo responsable de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración ... Bancaria (Sareb), el director de Relaciones Institucionales y Vivienda Asequible, Pau Pérez de Acha, tras haber tenido conocimiento, a través de una comunicación verbal este pasado martes, tal y como explicaron fuentes municipales, de que la entidad, finalmente, traspasará las 29 viviendas en El Calvario que son su propiedad y están afectadas por un proceso de ejecución hipotecaria.

«A pesar de que desde los primeros contactos mostraron voluntad por paralizarlo, aduciendo incluso que no tenía nada que ver con las quejas vecinales, sino con un compromiso contra la especulación, la Sareb ha decidido seguir adelante con los planes iniciales«, ha lamentado la regidora. Si, finalmente, se materializa este cambio de propietario, los residentes en estos inmuebles verán como sus viviendas pasan a manos de un único dueño, adjudicatario en la subasta celebrada en el marco de un proceso judicial por el impago de las deudas de la promotora del edificio en el que residen. «No vamos a desistir, y quiero trasladarle la situación al máximo responsable de la Sareb», ha hecho hincapié Del Cid. La máxima responsable municipal torremolinense también ha recordado que la Sareb está participada en un 51% por parte del Estado, «por lo que la última palabra la tiene el Gobierno central».

«Espero que el presidente y la ministra de Vivienda tomen cartas en el asunto de forma urgente, porque el traspaso de la Sareb de 29 viviendas actualmente habitadas por familias a las que no se les había notificado el auto que declaraba nulos sus contratos, merece al menos una reflexión y pausar los acontecimientos», ha subrayado.

«Nosotros no vamos a parar, y desde el Ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible para que los vecinos de El Calvario, muchos de ellos familias vulnerables, tal y como ha podido constatar el equipo de Gobierno en las últimas semanas; puedan encontrar las máximas garantías posibles en un proceso complejo en el que la Sareb debería ser un aliado y no un obstáculo», ha concluido.

En la línea de lo expresado por la alcaldesa, ya se han presentado iniciativas en el Congreso que reclaman que sea el Ejecutivo central el que aporte la solución.

Por parte de la Sareb, sostienen que a fecha de hoy, «no se ha procedido al remate», así se llama la operación en términos legales, que implicaría la entrega de estos pisos a otro propietario. No obstante, reconocen: «Tras analizar todas las posibilidades, hemos trasladado al Ayuntamiento que vemos muy difícil desde el punto de vista jurídico que no termine produciéndose debido al punto en el que se encontraba la operación» A pesar de ello, insisten, «todavía no hay nada cerrado».

Este martes, la alcaldesa, junto a miembros del Gobierno municipal, mantuvo una representación con una representación de los 120 afectados por esta situación, un embrollo legal que comenzó cuando el juzgado decretó que sus alquileres no eran válidos, al no reconocer estos acuerdos, tras haber sido suscritos por una promotora que estaba en situación de dificultades económicas y unas sociedades explotadoras, con el objetivo, según su señoría, de complicar las posibles reclamaciones económicas.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, desde el Gobierno municipal comenzó una labor de mediación que cristalizó cuando la Administración local y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria llegaron al compromiso de revertir la cesión a un tercero de estos, que en principio tenía que haberse materializado este 22 de abril.

Para ello, la Sareb remitió un escrito al instructor del procedimiento para volver a ser la titular de estos bienes, como paso previo a que el Ayuntamiento facilitara informes de vulnerabilidad de los inquilinos, para que, a su vez, la Sareb luego pudiera brindarles un alquiler. El equipo de Gobierno también constató que hay otras dos inmuebles que eran de la Sareb, pero que sí han sido traspasados, para los que reclamó la misma solución que para los otros 29, sin éxito, como así confirmó la propia Sareb, que indicó que pasaron a manos de otros particulares.