El Grupo Municipal de Teatro Farándula presenta la comedia 'Squash' de Ernesto Caballero

Elena Fernández, Maribel Aragón y Jorge Centeno dan vida a los personajes de Squash, la obra de teatro que la Asociación Farándula de Estepona representará ... este próximo viernes 6 de junio a las 20.30 horas en el esteponero Centro Cultural Padre Manuel.

«Nos conocimos hace 7 años en un taller de teatro y después de un año de implicación y compromiso pasamos a formar parte de Farándula», cuentan a SUR en el Parque del Calvario de Estepona, lugar de nuestra cita.

Se les ve ilusionados y nerviosos, con ganas de actuar y de soltar lo trabajado intensamente en los últimos meses. «Nos encanta hacer teatro, a mí en concreto me gusta mucho la expresión corporal y las improvisaciones», comenta Elena Fernández, especialista en Pedagogía Terapéutica y natural de Antequera.

Para ocupar su tiempo tras dejar de trabajar, la administrativa Maribel Aragón se apuntó a Teatro. «Me apunté a todo lo apuntable cuando dejé la vida laboral y en Teatro me encontré este grupo tan chulo y menuda maravilla porque han ido surgiendo muchos proyectos y los que surgirán.» El que ya había hecho Teatro en su lugar de origen, Martos (Jaén), es Jorge Centeno. «Cuando me vine a Estepona me apunté a estos talleres y al conocer al grupo decidí quedarme».

Tres años llevan con este proyecto en la mano «pero realmente ensayando de manera continuada y metiéndole caña llevamos unos meses», aseguran.

Squash cuenta la historia de «dos mujeres maltratadas por la vida que vamos a una entrevista de trabajo, luchamos por ese puesto porque en ello nos va la vida y nos encontramos con situaciones peculiares y no habituales», relatan ellas. A lo que Jorge añade: «Es una comedia que parece divertida aunque puede que alguien la vea dramática pues tiene puntos de reflexión basados en la realidad.»

Los tres coinciden al afirmar que «el resultado es del director». Se refieren a Juan Jesús Luque, que lleva con Farándula más de 25 años, es el director de las obras y de los talleres de Teatro de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Estepona y también el responsable de su propia Compañía, Escudero Andante. «Vive el Teatro desde todos sus ángulos, tiene una visión más global de lo que es interpretar y actuar. Nosotros somos amateurs y él nos va moldeando, él es el alma, te invita a que juegues con el personaje, te deja hacer, te matiza y todo lo armoniza», aseguran.

Y concluye nuestra conversación con su invitación a toda la ciudadanía a la representación de Squash. «La entrada cuesta 5 euros que se reinvierten en la Asociación Farándula para seguir montando obras de teatro y haciendo Cultura en Estepona. Que se anime la gente a venir a vernos porque se van a divertir y vamos a pasar todos un rato muy agradable.»