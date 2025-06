El veleño Moreno-Mata une arte e inteligencia artificial para dar visibilidad a las enfermedades raras El artista lanza en sus redes sociales una serie de veinte piezas de estilo abstracto y surrealista con el título 'Lo Que No Ves : Miastenia Gravis y Otras Enfermedades Raras'

Eugenio Cabezas Viernes, 13 de junio 2025, 23:41

El artista plástico de Vélez-Málaga Rafael Moreno-Mata, pionero en el uso de la inteligencia artificial aplicada al arte en modo taller, presenta un nuevo proyecto conmovedor y rompedor que invita a mirar más allá de lo evidente. Titulado 'Lo Que No Ves Dentro de Mí', este trabajo artístico aborda de forma creativa y tecnológica la 'miastenia gravis' y otras enfermedades raras, con el objetivo de sensibilizar y despertar empatía en la sociedad.

La propuesta del creador veleño tiene una doble vertiente. Por un lado, la inteligencia artificial interpreta los síntomas más comunes de la miastenia gravis, generando imágenes que reflejan visualmente el malestar físico y emocional que viven muchas personas cada día. Por otro lado, el artista convierte estos datos en una narrativa visual que reivindica la voz de quienes conviven con estas enfermedades poco conocidas y frecuentemente invisibles para el entorno.

Durante el proceso creativo, Moreno-Mata, que ganó en 2013 el premio Evaristo Guerra por su obra 'El templo de la cultura', identificó dos formas en las que la inteligencia artificial representaba la enfermedad: abstracciones cromáticas y composiciones surrealistas. De este diálogo surgen veinte obras únicas, divididas entre ambas vertientes, que permiten al espectador «sumergirse en un universo visual donde el cuerpo, la emoción y la fragilidad toman forma», sostiene el autor.

«Es un proyecto autofinanciado, sin patrocinadores ni apoyos institucionales»

Según cuenta el artista, «es un proyecto autofinanciado, sin patrocinadores ni apoyos institucionales, impulsado exclusivamente por la voluntad de hacer visible lo invisible». Una muestra del poder del arte contemporáneo como herramienta de denuncia, comunicación y transformación social. Las veinte obras están disponibles en las redes sociales del autor, como Instagram, en faly Mata.

El estreno coincidió con el Día Mundial de la Miastenia Gravis, el pasado día 2 de junio, permitiendo su acceso gratuito a cualquier persona interesada. Se trata, por tanto, de «un museo virtual de un solo día que aspira a permanecer en la memoria colectiva». Moreno-Mata explica que la idea «nace de una necesidad urgente: dar visibilidad a lo invisible, pero se quedó sin financiación y yo mismo decidí seguir adelante con mis propios medios». «La miastenia gravis, como muchas enfermedades raras, se manifiesta de forma silenciosa, pero sus efectos son profundos. Siempre he trabajado con la noción del tiempo y lo efímero, y aquí encontré un campo donde el arte podía ser herramienta y lenguaje al mismo tiempo», apostillado.

«Una paradoja»

A su juicio, el uso de la inteligencia artificial en el arte «representa también una paradoja: interpreta, pero no siente». «Igual que muchos pacientes son vistos pero no comprendidos», añade. «Uso la IA como asistente de taller, como herramienta de exploración. A partir de descripciones de síntomas reales, la IA genera imágenes que yo luego filtro, selecciono o incluso confronto. No se trata de delegar, sino de dialogar», argumenta.

En la veintena de obras, hay dos vertientes claras: una es abstracta, con composiciones basadas en el color y la sensación pura; la otra, más surrealista, traduce síntomas como la debilidad muscular, la caída del párpado o la fatiga respiratoria en metáforas visuales. «Todo nace de la IA, pero cada imagen ha sido elegida por su capacidad de impacto emocional y esperanza», aclara.

El autor espera provocar en el espectador «conciencia, primero. Y luego, empatía». «No es una exposición para ser observada desde fuera, sino para sentirla desde dentro. Que el espectador se detenga, aunque sea un instante, y piense: «¿cómo sería vivir así cada día?. Esa es la verdadera exposición: la que ocurre dentro de quien la contempla», considera Moreno-Mata.

«La IA puede ayudarnos a representar no solo lo físico, sino también lo emocional»

A su juicio, su independencia como artista le «permite ser honesto».« No tengo que adaptar el mensaje a ninguna marca ni institución. La financiación es mía, la decisión también. Esta libertad es clave cuando tratas temas tan delicados. No se trata de hacer ruido, sino de ser fiel al propósito». Sobre la publicación de las obras en Instagram, el autor considera que la red «es ahora un museo portátil». «Puedo llegar a personas que jamás irían a una galería: pacientes, familias, profesionales sanitarios, personas curiosas. Y además, esta forma de exposición es coherente con la propia enfermedad: algo que se esconde, que vive en lo cotidiano, en lo doméstico, en lo digital», añade.

El autor considera que este proyecto «abre una puerta». «La IA puede ayudarnos a representar no solo lo físico, sino también lo emocional. Con respeto y conocimiento, podemos mostrar lo que se siente al vivir con otras enfermedades como fibromialgia, ELA o lupus. La intención es seguir creando imágenes que hablen donde las palabras no llegan, los que siguen mi trabajo saben que suelo hacer varias partes o secuelas de un tema o exposición, a modo de saga si que creo que es conveniente insistir en ello o puede actualizarse aportando una nueva visión del tema a tratar», concluye.