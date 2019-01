«Somos vecinos de segunda, el Ayuntamiento vende suelo municipal en Benajarafe pero luego no invierte aquí» Los vecinos, en la protesta de este sábado en Benajarafe. / E. Cabezas Un centenar de residentes del núcleo costero veleño protestan por la enajenación de una parcela donde montan el mercadillo y la feria y que se usa como aparcamientos, para construir 14 viviendas EUGENIO CABEZAS Benajarafe Sábado, 19 enero 2019, 17:16

Los vecinos de Benajarafe han vuelto a echarse a la calle este sábado, en esta ocasión en protesta por la venta de la que consideran «la mejor parcela» del núcleo costero veleño, en la que se monta el mercadillo y la feria y se usa como zona de aparcamientos, para construir 14 viviendas de renta libre. El equipo de gobierno cuatripartito (PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito, expulsado de Cs, José Antonio Moreno Ocón) han incluido estos terrenos, de más de 2.000 metros cuadrados de superficie, dentro del proceso para enajenar 31 suelos municipales en distintas zonas con los que pretenden ingresar 5 millones.

«Nos sentimos vecinos de segunda, el Ayuntamiento vende suelo pero luego no invierte ni un céntimo aquí, el año pasado la única inversión importante fue el primer tramo de la Senda Litoral en Chilches, que además lo paga la Diputación, y las obras ni siquiera han empezado todavía«, se ha quejado una de las integrantes de la Plataforma de Vecinos de Benajarafe, Olga Rodríguez. A la protesta han acudido alrededor de un centenar de vecinos.

El pasado año este colectivo ya protagonizó diversas manifestaciones y concentraciones de protesta por la falta de infraestructuras en la zona y las carencias en materias como sanidad, educación o equipamientos verdes, zonas de juegos y deportivas. «Parece mentira que seamos un municipio de gran población, no tenemos pediatra, no hay un instituto, el paseo marítimo está muy descuidado, las fuentes rotas, la N-340 es muy peligrosa porque no tiene acerado, nos lo prometió el alcalde y ahora nos dicen que los técnicos han dicho que solo pueden ampliar el asfaltado y dentro de un año», se ha quejado Rodríguez.

La parcela en la que se ha desarrollado la protesta está situada en la zona de Los Arquillos, entre las calles Campo de la Iglesia, Béjar y Zagra, tiene una superficie de casi 2.000 metros cuadrados y está totalmente urbanizada. El Ayuntamiento la puso en venta por 700.000 euros pero la ha adjudicado por apenas 400.000 euros. «Van a ingresar en total un millón de euros solo en Benajarafe y no van a invertir nada, todas las inversiones se centran en Vélez-Málaga y Torre del Mar», se ha quejado la portavoz del colectivo.

Además, están indignados porque en vez de dejar la parcela como zona de aparcamiento, comercial, recinto ferial, o destinarla a cualquier otro equipamiento de los que carecen, allí está prevista la ejecución de 14 viviendas de renta libre. A la protesta han acudido representantes de los grupos de la oposición, de PP e IU. Ambas formaciones se han mostrado muy críticas con esta operación de venta del patrimonio municipal del suelo, que consideran «un expolio».

Por su parte, fuentes municipales han asegurado que el dinero que se recaudará con la venta de las parcelas municipales permitirá construir numerosos equipamientos como un centro de mayores en Benajarafe, que está a punto de ser licitado, o el teatro del Torre del Mar, así como ejecutar distintas mejoras en todo el municipio. Así han apuntado que ya se está trabajando para buscar alternativas a los usos que tenía esta parcela de Benajarafe.