Vecinos de Alfarnate llevan más de dos meses con cortes continuos que les impiden ver la televisión Vista de archivo de Alfarnate. El Ayuntamiento atribuye los problemas a una avería en el repetidor y asegura que lleva todo este tiempo exigiendo su reparación

Ver la televisión sin cortes se ha convertido en un imposible en Alfarnate, localidad del interior de la Axarquía de unos 1.000 vecinos. Allí llevan dos meses sin poder ver algunos canales con normalidad desde hace ya más de dos meses. La razón, según el Ayuntamiento, es una avería en el repetidor que todavía no ha sido subsanada, a pesar de los insistentes requerimientos que desde el Consistorio se le lleva haciendo a la empresa responsable. Al menos, así lo ha manifestado el alcalde, Salvador Urdiales (PSOE), que ha aclarado que no es que los vecinos no puedan ver las televisión, sino que sufren continuos cortes que les impide ver la televisión sin cortes.

«Los problemas comenzaron en noviembre. Los cortes se producen cada minuto. Se hace insufrible. Ha venido un técnico que ha instalado filtros en las antenas, pero el problema sigue igual», ha manifestado Natalia Ramírez, vecina de la localidad y también afectada por el problema.

Según figura en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento, los cortes son debidos a que las operadoras de telefonía están instalando la 4G, «para ofrecernos mejores conexiones y cobertura».

El alcalde ha explicado que, según la empresa responsable del repetidor en cuestión, se han sustituido diversos elementos, aunque todavía no se han resuelto los problemas. «Para colmo, con el frío los cortes, que ya son bastante continuos, se acentúan», ha lamentado el regidor, que ha insistido en que el Ayuntamiento «está en ello, presionando a la empresa un día si y otro también»

Los vecinos llevan quejándose desde un primer momento. «La televisión se ve, pero con cortes cada minuto. Si estamos viendo una película, cuando vuelve la señal ya se ha muerto el protagonista. En Nochevieja muchos vecinos optamos por irnos a la plaza del pueblo a tomarnos las uvas antes de quedarnos delante de la televisión y no poder oír las campanadas».

Los cortes para ver la televisión en el municipio no son algo nuevo. En febrero de 2017 se vivió una situiación similar también durante varios días. «Nos dicen que la telefonía 4G causa interferencias. Nos han instalado filtros LCE en las antenas para limpiar la señal, pero el problema continúa», ha declarado el alcalde, que aclara que el repetidor no es municipal.

Urdiales ha manifestado que desconoce cuando se podrá ver la televisión sin cortes en Alfarnate, pero que el Ayuntamiento no deja de presionar para que se pueda normalizar la situación.