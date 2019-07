El PP premia a la edil tránsfuga del PSOE en Arenas con un sueldo de 28.000 euros anuales Manuel Ríos, tras ser proclamado alcalde el pasado 15 de junio. / SUR La concejala Ángela Pérez, que se abstuvo en el pleno de investidura, será la primera teniente de Alcalde y llevará Cultura y Educación, Fiestas, Igualdad y Asuntos Sociales EUGENIO CABEZAS Martes, 2 julio 2019, 18:03

La concejala Ángela Pérez, que ocupó el segundo puesto en la lista del PSOE en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo en Arenas, continuará siendo la primera teniente de Alcalde de este pequeño municipio del interior de la Axarquía, situado a apenas diez kilómetros de Vélez-Málaga. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en la pasada legislatura, cuando gobernó con IU, lo hará con el PP, después de que en el pleno de investidura celebrado el pasado 15 de junio, con su abstención, impidiese que su compañero de partido, José Rafael Cornejo, consiguiese el bastón de mando, tras recibir el apoyo de los tres ediles de Izquierda Unida.

Así, la concejala tránsfuga cobrará un sueldo de 28.000 euros brutos anuales, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso SUR y que será aprobada en el pleno convocado por el alcalde, Manuel Ríos, para este próximo jueves a las 20.30 horas. La edil, que ya tuvo este mismo sueldo esta pasada legislatura, tendrá una dedicación parcial, del 75%, al igual que el regidor arenusco, que cobrará 29.820 euros brutos anuales.

Pérez ostentará las delegaciones de Cultura y Educación, Fiestas, Igualdad y Asuntos Sociales. Además habrá otro edil del PP, José Antonio Martín, que tendrá también una dedicación del 75%, con un sueldo de 28.000 euros brutos anuales. Con estos tres liberados, el gasto político para esta nueva legislatura alcanzará los 85.820 euros brutos anuales, frente a los 77.700 euros del pasado mandato, lo que supone una subida del 10,4%, según ha criticado este martes el exalcalde y portavoz de IU, Francisco Laureano Martín.

Ríos ha declinado hacer declaraciones sobre este pacto y Pérez no ha atendido las llamadas de SUR. Tras lo ocurrido en el pleno de investidura, el PSOE anunció que estudiaría la situación de la concejala Ángela Pérez, que ya fue teniente de Alcalde entre 2003 y 2015, durante las tres legislaturas en las que la socialista Basilia Pareja fue la alcaldesa de Arenas. El candidato del PSOE anunció que le había pedido su acta de concejal y que en caso de no entregarla, se pasase al grupo de no adscritos. En septiembre de 2016 una moción de censura dio la vara de mando a IU tras el apoyo del PSOE, desbancando al PP. En los comicios del pasado 26 de mayo, el PP obtuvo cuatro concejales, IU consiguió tres y el PSOE alcanzó dos ediles. En 2015 las tres formaciones empataron a tres ediles, con el PP como fuerza más votada.