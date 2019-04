La polémica sobre el TDAH estalla en Vélez Marino Pérez Álvarez. El SAS suspende unas jornadas ante el rechazo a la participación de un catedrático de Psicología por parte de asociaciones ÁNGEL ESCALERA Málaga Viernes, 12 abril 2019, 00:53

Lo que tendría que haber sido un foro de debate científico ha alcanzado el grado de polémica sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Los días 9 y 10 de mayo se iban a celebrar en el Hospital Comarcal de la Axarquía las V Jornadas sobre Infancia y Adolescencia. Ya había más de un centenar de inscritos y una veintena de ponentes confirmados, pero ese encuentro ha quedado suspendido. Previamente, el Ayuntamiento de Vélez, que en las ediciones anteriores había colaborado, se desvinculó del encuentro previsto para este año.

El SAS ha dado la orden de que no se celebre (algunas fuentes hablan de prohibición y otras dicen que las jornadas han sido pospuestas ante la falta de acuerdo). Pero ¿qué es lo que ha pasado? El quid de la cuestión está en que padres y madres de niños con TDAH no querían que participara en las jornadas Marino Pérez Álvarez, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, por no compartir el punto de vista que tiene sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Así, la presidenta de la Asociación TDAH-Axarquía, que preside Marifé Rico, dijo a este periódico que no pueden consentir que se diga que «padres de niños con TDAH los drogan con medicamentos para irse a tomar café».Marifé Rico aseguró que Marino Pérez, en vez de ayudar e informar a las asociaciones «hace lo contrario al negar la existencia del TDAH».

Los organizadores creen que ha habido una injerencia y familiares de niños con hiperactividad critican el punto de vista del ponente vetado

La presidenta de la asociación indicó que hay evidencias científicas de ese trastorno, que es genético, crónico y hereditario. «Llevamos 10 años ayudando a centenares de familias y no podemos estar de acuerdo con unas jornadas, a las que no fuimos invitados, en las que se iba a decir una sarta de barbaridades», afirmó Marifé Rico, que cuestionó los criterios que sobre el TDAH mantienen los dos psicólogos clínico del Hospital de la Axarquía. «Tenemos que recurrir a psicólogos privados y pagar una parte de los fármacos», dijo.

Por su parte, Marino Pérez Álvarez, tras lamentar la cancelación de las jornadas, afirmó: «Es indignante que se veten o censuren posturas que no son aceptadas por asociaciones de padres de niños diagnosticados de TDAH. Me llama la atención esta censura en tiempos democráticos y la postura tan cerrada y dogmática de asociaciones de padres sobre el TDAH». Este catedrático de Psicología no comparte que se patologice a los niños diagnosticados con ese trastorno. «Reconozco que se hace el diagnóstico con buena intención y que los niños tienen problemas en los contextos escolar y familiar, pero es en esos ámbitos donde hay que actuar.No comparto el criterio biomédico que identifica el TDAH con un trastorno mental», significó el catedrático Pérez Álvarez.

Más de 350 personas firman un escrito de apoyo a Pérez Álvarez y a los psicólogos del hospital

Por su parte, Pedro Vega, uno de los dos psicólogos clínicos del Hospital de la Axarquía (la otra es María Muñoz) recalcó que antes de los seis años un niño no debe ser diagnosticado de TDAH y, por tanto, no debería tomar fármacos. Respecto a la suspensión de las jornadas, puntualizó que con esa decisión se les desacredita profesionalmente. «Eso nos duele profundamente», apostilló Pedro Vega, que precisó que entre él y la otra psicóloga clínica tienen que atender a una población de 150.000 personas. «No damos abasto», subrayó.

Fuentes oficiales del SAS explicaron que en otras ediciones las jornadas las llevaron cabo profesionales de la unidad de salud mental y las asociaciones de pacientes con el respaldo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y el Área Sanitaria de la Axarquía. «Este año no ha habido acuerdo entre estos dos colectivos en cuanto a contenidos y ponentes y, aunque desde la gerencia del área sanitaria se ha intentado solucionar este problema, finalmente no ha habido entendimiento entre las partes», aseveraron las fuentes, un hecho que corroboró el gerente, Antonio Cansino.

Por otro lado, más de 350 personas han firmado ya un escrito en el que se critica la suspensión de las jornadas y se expresa el «total rechazo» a lo que consideran «una censura injustificable hacia una visión cualificada sobre los problemas infantiles» y se apoya a Marino Pérez Álvarez.