Las obras de la depuradora se reanudarán la próxima semana con un plazo de ocho meses La planta de tratamiento está prácticamente finalizada. :: e. c. La empresa Lantania ejecutará los trabajos pendientes para poner en marcha la planta, con un coste de dos millones, tras un retraso de tres años EUGENIO CABEZAS Sábado, 12 octubre 2019, 00:06

Después de varios meses de espera y cuando el proyecto suma más de tres años de retraso con respecto a la fecha prevista en el contrato inicial, la próxima semana se reanudarán las obras para culminar la primera depuradora de Nerja. Así, al menos, lo anunciaron ayer fuentes de la subdelegación del Gobierno central en Málaga, que explicaron que los trabajos pendientes, contemplados en un proyecto modificado, serán ejecutados por la empresa Lantania, que se quedó con la actuación tras la quiebra de la primera firma adjudicataria, Isolux-Corsán-Corviam, en el verano de 2017.

Las actuaciones pendientes incluyen la instalación del emisario submarino en la playa de Burriana, así como la conexión de los colectores en varios tramos urbanos, como el Mirador del Bendito, el enlace entre la calle Jaén y Diputación y la calle Almería, entre otros enclaves. El proyecto modificado permitirá incorporar ocho de los once puntos de vertidos no previstos inicialmente. Se prevé que los trabajos pendientes duren ocho meses, a los que habrá que sumar otros seis de pruebas, de manera que la planta no entraría en funcionamiento hasta principios de 2021, cinco años después de lo contemplado inicialmente en el contrato.

Los trabajos suman más de tres años de retraso con respecto a la fecha prevista inicialmente en el contrato de adjudicación, firmado en noviembre de 2013 con la empresa Isolux-Corsán-Corviam, por 23,24 muillones de euros. El Ayuntamiento informó el pasado mayo de que la ejecución de la depuradora estaba al 90 por ciento, pero la culminación estaba condicionada al modificado en el proyecto. Las obras de la EDAR se han retrasado, fundamentalmente, por los problemas financieros de la empresa, que quebró en 2017.

La actuación tiene aún pendiente la culminación de la acometida eléctrica y la autorización de los vertidos en el mar por parte de la Junta de Andalucía. Hasta que la depuradora nerjeña no entre en pruebas, seguirá aumentando la cuantía de la sanción impuesta al Gobierno central, desde la Unión Europea, por incumplir los objetivos de saneamiento integral en 2011, a razón de 1,5 millones de euros por cada semestre que transcurra sin terminarse las obras. A esta cuantía se suman los 12 millones que ya ha pagado España por no tener listas, entre otras, la depuradora de la localidad más oriental de la provincia.

Quejas del Foro

Precisamente ayer, el Foro del Saneamiento, que agrupa a empresarios y administraciones, denunció el gran retraso que acumula este proyecto para alcanzar el vertido cero en la Costa del Sol. Los trabajos de redacción del proyecto y ejecución de las obras de la primera depuradora de Nerja fueron adjudicados por el entonces Ministerio de Medio Ambiente a finales de 2012, con un presupuesto de 23,24 millones de euros, que financia íntegramente el Gobierno central.

El anteproyecto, elaborado por la Junta de Andalucía, fijó el coste previsto en 42 millones de euros en 2010. La planta tendrá una capacidad para tratar hasta 25.000 metros cúbicos de aguas residuales al día, con tratamiento terciario para su uso posterior, lo equivalente a una población de 125.000 habitantes.