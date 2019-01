Ninguna empresa se interesa por los trabajos para reponer el tranvía de Vélez-Málaga El tranvía de Vélez-Málaga estuvo en funcionamiento entre octubre de 2006 y junio de 2012. / Eugenio Cabezas El Ayuntamiento, que licitó las obras en diciembre, declarará desierto el concurso para iniciar un procedimiento negociado AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 24 enero 2019, 01:23

Nuevo revés que, como mínimo, trastoca los planes y la programación del Ayuntamiento de Vélez para volver a poner en funcionamiento el tranvía lo antes posible. Ninguna empresa se ha interesado por ejecutar las obras de puesta a punto necesarias para que el tranvía, paralizado desde junio de 2012, vuelva a circular entre Vélez y Torre del Mar. La razón es que el concurso por el que se han licitado los trabajos no ha registrado ni una sola oferta dentro del plazo fijado, que concluyó el pasado día 16. Ello obliga al Consistorio a tener que declarar desierta la licitación e iniciar un procedimiento negociado al que serán invitadas diversas empresas, manteniendo las mismas condiciones recogidas en el pliego.

Los trabajos de puesta a punto del tranvía salieron a licitación en 1.936.000 euros, siendo el plazo de ejecución de nueve meses. El presupuesto de las obras será financiado con fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) BIC Vélez.

La ausencia de ofertas ha supuesto un jarro de agua fría para el equipo de gobierno (PSOE, PA, GIPMTM; y el edil no adscrito expulsado de Ciudadanos), desde el momento en que la puesta en funcionamiento del tranvía es la principal prioridad del alcalde, el socialista Antonio Moreno, desde el momento en que ello alargará los plazos. De haber habido propuestas durante la licitación, el funcionamiento del tranvía habría sido una realidad entre finales de 2019 y principios de 2020. Sin embargo, la necesidad de tener que iniciar un proceso negociado puede hacer que el tranvía no comience a funcionar hasta bien avanzado 2020.

«Ha sido una sorpresa porque antes de sacar a licitación las obras varias empresas se pusieron en contacto con el Ayuntamiento interesadas en los trabajos. Pensamos, por las conversaciones que hemos mantenido con estas mismas empresas, que la razón de que no haya habido ofertas es porque la licitación se realizó coincidiendo con las vacaciones de Navidad y Año Nuevo y no han tenido tiempo para elaborar sus propuestas», ha manifestado el alcalde.

La licitación de las obras incluye no sólo la reparación de la infraestructura dañada y la realización de las pruebas necesarias, sino también la redacción del proyecto de ejecución.

Los trabajos afectan a los más de seis kilómetros de vías, los sistemas de videovigilancia, la señalización viaria, los sistemas de semaforización, las catenarias, la infraestructura eléctrica –incluida una subestación eléctrica de tracción para la segunda fase, que nunca ha llegado a funcionar–, el centro de control y las comunicaciones, entre otros elementos.

Desde la suspensión del servicio tranvía en junio de 2012 la infraestructura del tranvía no ha tenido ningún mantenimiento. El Ayuntamiento eximió a la empresa adjudicataria del transporte urbano de viajeros de la obligación de mantener la infraestructura del tranvía con motivo de sus paralización, por lo que desde hace seis años no se ha llevado a cabo ninguna actuación en las mismas ni se han mantenido por parte del Consistorio, que asumió esa responsabilidad. No sólo no ha habido mantenimiento, sino que se han utilizado algunos elementos del tranvía, como los semáforos para reponer en otras calles o cruces del municipio regulados semafóricamente.

La ejecución del tranvía, el primero en su momento en Andalucía, supuso una inversión de unos 33 millones de euros entre las dos fases (la primera superó los 25 millones, y la segunda, los ocho). La línea une Vélez con Torre del Mar y tiene una longitud de 6.070 metros. Cuenta con 12 paradas, nueve corresponden a la primera fase (4.760 metros) y tres a la segunda (1.310 metros). A esta cantidad hay que sumar el coste de las tres unidades que prestan el servicio y que todavía se está pagando por el ayuntamiento, a pesar de estar suspendido, a través de la tarifa técnica.

Se da la circunstancia de que cuando se licitó en su momento la gestión del tranvía y las demás líneas de transporte, el concurso quedó desierto, siendo adjudicado por la vía negociada.