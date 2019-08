«Cuando encuentras el carácter de tus parcelas, el auténtico, el natural, es imposible encontrar un vino ni siquiera parecido y eso te hace único e inimitable»

Lauren Rosillo, enólogo y fundador de Bodega Sedella. Entrevista a Lauren Rosillo, enólogo y fundador de Bodega Sedella Lunes, 26 agosto 2019, 12:00

Los vinos de Bodegas Sedella han sido considerados por tercer año consecutivos como los mejor valorados de Andalucía en la categoría de vinos secos tranquilos en la revista 'The Wine Advocate' de Robert Parker, uno de los críticos de vinos más influyentes del mundo.

Así es, Sedella con 93 puntos, es el tinto mejor valorado de Andalucía, y Vidueños de Sedella, con 92 puntos, es uno de los blancos mejor valorados no solo de Andalucía si no de Madrid para abajo.

¿A qué cree que se debe este mérito?

El mérito no viene de una sola parte, pero claro está que es el suelo, el clima y las uvas de Sedella los factores que determinan el sabor y aroma de estos vinos. Yo por mi parte intento intervenir lo mínimo para no cambiar estas características. Asimismo, Luis Gutiérrez, que es el catador para España de esta revista, tiene una especial sensibilidad por los vinos que reflejan bien el sitio de dónde proceden y eso es una gran suerte porque esa siempre fue mi filosofía de trabajo, más allá de la perfección.

¿Qué supone para la bodega este reconocimiento?

Es cierto que hoy en día hay gran cantidad de premios, concursos y medallas, lo que diluye la importancia de críticas y puntuaciones como esta, pero dentro del mundo del vino todos sabemos la importancia que tiene esta revista y de la profesionalidad de su catador en España. Es más, para mi es más importante la crítica escrita que Luis Gutiérrez hace de cada vino que la puntuación es sí misma. Se me ponen los pelos de punta cuando las leo, el corazón se me acelera y siento que mi apuesta fue acertada. Por eso, desde Sedella no nos presentamos a concursos donde se reparten 50 medallas de oro y cada uno habla solo de la suya.

¿Cuál cree que es la seña de identidad de sus vinos?

Son vinos imperfectos pero coherentes con el entorno, que respetan la zona, a sus gentes y al medio ambiente. ¿Qué más se les puede pedir? La imperfección viene dada por el factor humano, por mi forma de trabajar, relajado y sin dejarme llevar por las modas o tendencias. No siempre se puede hacer eso, soy un afortunado.

¿Existe competencia real entre bodegas o cada vino tiene su público?

La competencia existe porque se homogeneiza el estilo y se buscan gustos o estilos determinados, muchas veces ajenos al terruño y al entorno, basados en biotecnología o en sabores ajenos al terruño, como es el caso del roble. Cuando encuentras el carácter de tus parcelas, el auténtico, el natural, es imposible encontrar un vino ni siquiera parecido y eso te hace único e inimitable. Comercialmente es un arma muy poderosa.

Actualmente cuentan con los tintos Sedella y Laderas de Sedella, y el blanco seco Vidueños de Sedella. ¿Tiene previsto incorporar nuevas elaboraciones?

Sí, tengo muchas cosas en la cabeza. Lo primero será un tinto de las parcelas Las Jacintas, suelo de pizarra blanca, 100% Romé y elaborado bajo tierra en la misma parcela. ¡Una locura muy ilusionante!

Seguro que habrá más cosas después, ahora quiero aprender más de los vinos tradicionales de Málaga para poder empezar a tener ideas.

¿Qué maridaje preferente recomienda para sus vinos?

Son tintos de mucha frescura, por eso maridan muy bien con platos grasos como el chivo malagueño, los pescados a la brasa, arroces y barbacoas. En el caso de Vidueños, que es un blanco muy fino pero estructurado y muy salino, recomiendo tomarlo con pescados, quesos, carnes blancas y pastas.

¿Qué se plantea a la hora de elaborar un vino?

Quiero que la persona que después abra la botella se traslade al sitio sin estar en él, que sea capaz de conocer características del entorno a través del vino que tiene en la copa. En definitiva, quiero elaborar vinos donde nadie se acuerde del enólogo y siempre del vino y de su origen.

En su opinión, ¿cómo se encuentra el sector vitivinícola en la actualidad? ¿Qué lugar ocupa Málaga en el mercado?

Estamos viviendo un momento súper especial en el mundo del vino. Hay muchos pequeños proyectos en toda España que antes nadie se hubiera planteado desarrollar porque el negocio de los vinos artesanales tiene que ser con un artesano detrás, nunca una gran bodega podrá hacer vinos artesanales.

Málaga es el paraíso, con sus vinos tradicionales a la cabeza y con un abanico de mil posibilidades en otros estilos y con gran cantidad de suelos, climas y uvas. Nos falta creer en ello como consumidores de km 0 y de productos autóctonos, sin dejar de disfrutar de las posibilidades infinitas que tiene el mundo del vino, claro...

¿Qué retos se plantea para los próximos años?

Me encantaría poder atender personalmente a cada uno de los enoturistas que visitan la bodega y hacer de Sedella un centro de enoturismo de referencia en España, un centro de pasión por el vino, hacerles sentir eso que se siente cuando te emocionas y te sientes vivo.

Más información

Bodega Sedella

e-mail: info@sedellavinos.com

Teléfono: +34 687463082

www.sedellavinos.com