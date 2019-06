Admiten el recurso del PP en Riogordo que le da el séptimo edil, aunque el pleno de investidura será el 5 de julio Integrantes de la lista del PP en Riogordo. / SUR La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido el recurso contencioso-electoral presentado por los populares, aunque se mantiene el aplazamiento de la sesión EUGENIO CABEZAS Viernes, 14 junio 2019, 17:20

Punto y final al error detectado en la asignación de concejales en el Ayuntamiento de Riogordo tras el escrutinio de los votos del pasado 26 de mayo. El popular Antonio Alés seguirá como alcalde con una mayoría absoluta reforzada, pasado de los seis de 2015 a siete, con cuatro del PSOE en la oposición. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, ha admitido el recurso contencioso-electoral presentado por el PP por el número de concejales asignados, donde obtuvieron siete ediles, frente a los cuatro del PSOE, pero al recoger las credenciales pertinentes a los populares sólo se les proporcionaron seis.

Ante esta situación, abrieron una investigación y comprobaron que se habían dado al PSOE alrededor de 200 votos más de una mesa electoral, supuestamente un error que se corrigió pero que no fue así, lo que suponía dar un nuevo edil a los socialistas y, por tanto, uno menos para el PP, partido que interpuso un recurso ante la Junta Electoral de Zona de Málaga.

Ahora el juzgado, en una sentencia a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press, estima la reclamación del PP. En concreto, el documento señala que se estima el recurso contra la proclamación de electos en Riogordo, que se anula, de manera que se reconoce a los populares el resultado logrado en la mesa electoral, de 354 votos, frente a los 245 del PSOE. De esta manera la corporación quedará conformada por los siete del PP y los cuatro del PSOE

Pese al fallo del juzgado, conocido este viernes, el regidor riogordeño, Antonio Alés, ha explicado a SUR que el pleno de investidura no se celebrará mañana, ya que no da tiempo a realizar la pertinente convocatoria, teniendo en cuenta que ya se proclamó que la constitución del pleno sería el 5 de julio, «por una cuestión de plazos legales tenemos que esperar a ese día», ha remarcado. Esto conllevará el retraso en la constitución de la Diputación Provincial de Málaga, tal y como ocurrió hace cuatro años, en aquel entonces por un recurso en el municipio de Fuente de Piedra.

En esta ocasión, además de Riogordo tampoco se constituirá este sábado el Ayuntamiento de Mijas por un recurso contencioso-electoral de Vox para determinar de quién es el acta obtenida por el propio partido en las pasadas elecciones. Ambos se prevén el 5 de julio. Mientras ambos municipios se constituyen, en la Diputación de Málaga PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para los próximos cuatro años.

«Ha sido un error material, aún así teníamos la mayoría absoluta, pero es justo reclamar ese séptimo concejal, porque es lo que ha votado el pueblo y nos confirma que estamos trabajando bien y que los vecinos lo han valorado en las urnas«, ha manifestado el regidor, que seguirá en funciones hasta el próximo 5 de julio. Alés gobierna en Riogordo desde 2011, primero en un pacto con el PA y en 2015 con mayoría absoluta.