Seis años de cárcel por lesionar a dos hombres EFE. Domingo, 8 septiembre 2019, 00:11

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a seis años y seis meses y a la expulsión de España tras cumplir dos tercios de la pena a un hombre que causó lesiones con deformidad a dos varones a la salida de una discoteca. El condenado deberá pagar también una indemnización de 15.920 euros a una de las víctimas y 7.675 euros a la otra. También lo castiga con una multa de 360 euros por un delito leve de maltrato sobre una tercera víctima, igual que al otro condenado en esta causa, J. M. D. C., de nacionalidad dominicana. La sentencia, que no es firme, considera probado que el 17 de agosto del 2018, sobre las 06.30 horas, los dos acusados estaban junto a otras dos personas no identificadas en el exterior de una discoteca en La Cartuja cuando una de las víctimas, S. M. F., «pisó fortuitamente» a J. M. D. C., quien se lo «recriminó acaloradamente». El principal acusado «rompió contra el suelo una botella de cristal y con ella golpeó repetidamente a M. J. B. S. en la cabeza y el brazo derecho» para acto seguido, «con esa misma u otra botella de cristal», golpear «fuertemente» a la segunda víctima «en el rostro».