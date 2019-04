El 'oro rojo' de Huelva, en el punto de mira

Mil pozos ilegales desecan Doñana

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) lleva quince años denunciando el robo de agua en Doñana para el cultivo de la fresa y, mientras todas las administraciones españolas hacían la vista gorda, distintas instituciones europeas empiezan a darle la razón. La plataforma por una agricultura sostenible SAI, formada por 90 grandes industrias alimentarias y supermercados europeos (incluidas Danone, Coca Cola, Tesco o Marks and Spencer), dio un toque de atención en 2016 al mostrar su preocupación por la sobreexplotación de tres de los cinco acuíferos que alimentan el humedal. La Comisión Europea anunció en enero su intención de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no proteger las aguas subterráneas. Desde que se aprobó el plan de ordenación del parque nacional en 2004 se han abierto más de mil pozos ilegales en los municipios de Almonte, Rociana del Condado, Bonares o Lucena del Puerto. «Se ha perdido el 50% del agua que llegaba a Doñana –asegura Felipe Fuentelsaz, responsable de Agricultura en WWF España–. Para cuando se aprobó en 2014 el plan de la corona forestal, se habían puesto en cultivo otras 2.000 hectáreas, ocupando zonas de secano o de monte público». El recién aprobado trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde las cuencas de los ríos Odiel, Tinto y Piedra no es la solución, afirma. «¿Por qué llevamos agua con dinero público a fincas ilegales?», se pregunta el ingeniero agrónomo.

El aviso de la plataforma SAI, contraria a la 'amnistía' de esas fincas, es una seria amenaza para la marca de la fresa onubense en los mercados europeos a los que destina el 80% de su producción, pero también ha derivado en proyectos esperanzadores, como la iniciativa Ferdoñana. Un total de 75 agricultores, junto a investigadores británicos y al Centro Tecnológico de la Agroindustria de Lepe, participan en un plan experimental de cultivo hidropónico –sin suelo– que logra un ahorro del 28% de agua. Además, evita la necesidad de tratar los suelos tras cada cosecha y, al estar las matas en alto, mejora las condiciones de los trabajadores, que no tienen que encorvarse para recoger la fruta.