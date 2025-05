¿Es Lorca el de esta foto en Málaga?

Paco Griñán Málaga Lunes, 5 de mayo 2025, 00:43 Comenta Compartir

Para un experto en fotos antiguas de Málaga, la imagen no pasó desapercibida. La instantánea acompañaba una noticia de una velada literaria en Málaga en diciembre de 1929 en la revista 'Vida gráfica' y, en la esquina, aparecía ni más ni menos que un personaje clavado a Federico García Lorca. Todo un hallazgo que dio a conocer en redes sociales el geógrafo y rescatador de imágenes Anton Ozomek, ya que, pese a la reconocida relación del autor de 'Yerma' y 'Bodas de Sangre' con la ciudad y con la revista 'Litoral', la existencia de instantáneas malagueñas del escritor son contadas. No obstante, cuando el experto comparó fechas, constató las primeras dudas sobre esta foto ya que, en el momento en el que se publicó, el escritor andaba muy lejos de aquí, por las calles y avenidas que inspiraron su 'Poeta en Nueva York'.

La foto Fue publicada por el semanario malagueño 'Vida gráfica' el 2 de diciembre de 1929 para ilustrar una velada literaria-religiosa. En aquel momento, Lorca se encontraba en Nueva York y no se le cita en el texto, por lo que las hipótesis son que estamos ante una imagen de archivo de un acto anterior o, simplemente, no es el granadino. Federico García Lorca La aparición del poeta en esta foto realizada en Málaga y fechada en 1929 es indudable para unos, mientras otros piensan que solo se le parece y niegan que sea el granadino. Jorge Guillén Al examinar la imagen con detenimiento, el profesor Paco Chica identificó también al poeta vallisoletano entre los personajes sentados, otro de los integrantes de la Generación del 27, como Lorca. José García Navas El primero por la izquierda y de pie es probablemente el guitarrista y compositor malagueño, que fue profesor en el conservatorio de Málaga, compuso temas de raíz flamenca y jonda, y fue amigo de Falla y Lorca.

Las dificultades para un viaje relámpago en barco a Málaga desde Manhattan en aquella época son evidentes, así que el investigador concluyó que estábamos ante una imagen de archivo y que «la foto donde aparece Lorca es de fecha anterior al artículo de la revista y al evento que refieren», señala Ozomek, responsable de la cuenta '¿Dónde estabas, Málaga?'. A esa teoría se une un dato también que lo sugiere: la ausencia expresa del nombre de García Lorca en la información del encuentro literario de la Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga, conocidos popularmente como 'Los Luises' y vinculados a la orden jesuita de Málaga. De hecho, si el poeta granadino hubiera participado en esta velada su nombre habría sido el primero en citar –para entonces ya había publicado 'Mariana Pineda' y 'Romancero gitano'–, lo que refuerza que estamos ante una foto anterior al acto en cuestión. Aunque también podría indicar todo lo contrario, ni Lorca estuvo en al acto ni es el de la foto.

Consultados diferentes especialistas, la imagen en cuestión ha despertado un apasionado debate a favor y en contra. «No me cabe duda, no es Federico, aunque tampoco sé quién es», asegura convencido Rafael Inglada, editor de 'Palabra de Lorca', tras consultar en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional este documento de la revista malagueña 'Vida gráfica'. «Es una foto hecha durante esa velada literaria que tenía un matiz religioso y muy local y que se usó para ilustrar la información sobre el evento, por lo que los que salen son los personajes nombrados en el texto», sostiene sin dudarlo el investigador, acostumbrado a indagar en publicaciones antiguas.

En el centro, detalle ampliado de la imagen comparada de Lorca con otros dos retratos del poeta. SUR

De la misma opinión, es otro de los grandes expertos en la vida y obra del granadino, Víctor Fernández. «Sería genial que apareciera una foto inédita de Lorca, pero siento decir que no le veo parecido, además me parece muy bajito para el 1,70 que medía el poeta», sentencia el investigador y periodista, después de pasar por su particular pantalla del VAR la cuestionada imagen. «El retratado es muy pequeñito y me parece raro que Lorca, siendo además colaborador de 'Litoral' en Málaga, no se hiciera mención en la información», constata Fernández, que tampoco participa de la teoría de la foto de archivo.

Entre los que admiten que el autor de 'Poeta en Nueva York' «puede» ser el de la foto está el profesor de la UMA Francisco Chica. No obstante, su mirada no solo ha escrutado la esquina derecha de la imagen, sino que aporta un par de datos fundamentales que hasta ahora habían pasado desapercibido. «He mirado la foto despacio y también reconozco a Jorge Guillén, que se identifica incluso más claro que Lorca», descubre el experto, al que la comparativa de fotos de la época sobre el autor vallisoletano de 'Cántico' parecen darle la razón. Además, Chica también apunta otro nombre, aunque como hipótesis. «El primero por la izquierda de pie podría ser José Navas García, guitarrista que fue profesor del conservatorio de Málaga, compuso temas de raíz flamenca y jonda, y fue amigo de Falla y Lorca», apunta el investigador que conoce bien la presencia «frecuente» de Federico en Málaga ya que fue muy amigo del protagonista de su tesis doctoral: 'Emilio Prados. Una visión de la Totalidad. Poesía y biografía. De los orígenes a la culminación del exilio'.

Comparativa con la imagen de Jorge Guillén en la foto de grupo (primera por la izquieda), junto a otras de la época del poeta. SUR

Ante esta última aportación, tanto Víctor Fernández como Rafael Inglada reconocen el «aire» de Jorge Guillén con otras imágenes de la época, pero mantienen que García Lorca no es el de la foto. El ojo clínico de Paco Chica también apunta que, aunque hay pocos elementos en el fondo de la foto para localizar el lugar del disparo de la instantánea, le suenan los jardines del hotel Caleta Palace -hoy subdelegación del Gobierno-, que también conduce al poeta granadino ya que solía pasar las vacaciones junto a su familia en este establecimiento. Un lugar que no se puede descartar ni afirmar, asegura el geógrafo Anton Ozomek tras analizar el escenario que, a su juicio, también podría ser la residencia de los jesuitas en Calle Compañía (con entrada por Pozos Dulces), ya que existe documentación de otras veladas de años anteriores en este espacio.

Con toda la investigación, las opiniones y las nuevas aportaciones sobre la mesa, volvemos al punto de partida, a Anton Ozomek, que sigue contemplando sus dudas y certezas sobre la foto y aplaude la aparición de Jorge Guillén en este puzle literario-fotográfico. «No soy experto fisonomista, soy bueno en reconocer lugares y territorios, pero no veo posible que sea otra persona más que Lorca», concluye el geógrafo que, todo sea dicho, también tiene olfato para crear debates: ¿Es Federico el de la foto?

