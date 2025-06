La Policía investiga una filtración de datos de Juanma Moreno

La Policía Nacional investiga una filtración de datos personales del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el conjunto de una operación en ... la que indaga igualmente una filtración de datos del presidente nacional, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, así como de otros presidentes autonómicos y líderes y exdirigentes políticos.

Juanma Moreno dijo ayer al respecto «estar tranquilo» ante este hackeo de sus datos y pidió que «a la mayor brevedad» desde los cuerpos de seguridad del Estado o desde el Ministerio del Interior se le pase un informe para «saber exactamente qué información han conseguido sustraer».

El presidente andaluz confesó que tuvo conocimiento de la filtración a través de un medio de comunicación y que a día de hoy sigue sin «ningún tipo de notificación oficial por parte ni del Cuerpo Nacional de Policía ni de ninguna instancia», precisó.

«No sabemos si ha sido el DNI, el teléfono o si ha habido datos más privados o vinculados o incluso datos que supusieran un riesgo en términos de que son claves personales, lo cual estaremos muy pendientes», sostuvo Juanma Moreno.

El jefe del Ejecutivo andaluz señaló que en cuanto tenga esa información, cambiará el circuito de seguridad de algunos datos personales. «Espero que el teléfono no haya sido uno de ellos ya que llevo 22 años con el mismo número de y no me gustaría cambiar», afirmó.

La Policía Nacional confirmó el pasado 19 de junio que había abierto una investigación por una primera filtración en un canal de Telegram que apuntaba a un hackeo.

La Policía Nacional está analizando la filtración de datos con información personal de diversos políticos entre los que se encuentra, además del presidente andaluza, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. En el caso de Pedro Sánchez, se ha filtrado su DNI, fecha de nacimiento y domicilio particular, pero no su teléfono móvil.