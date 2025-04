La oposición reprocha a Juanma Moreno su alusión a un posible ciberataque

Con el director general de la RTVA, Juande Mellado, como mudo testigo, la diputada socialista por Cádiz, Rocío Arrabal, y la presidenta de la comisión ... parlamentaria de control a la radio y televisión pública, Virginia Pérez, protagonizaron este martes una sonora bronca durante el desarrollo de esa comisión, que marcó el retorno a la normalidad de la actividad parlamentaria pese a que las dificultades de transporte que aún persisten impidieron la asistencia de algunos diputados.

La diputada socialista aprovechó su turno de preguntas a Mellado en el día después del apagón para reprochar al presidente de la Junta la alusión que hizo en los primeros momentos a la posibilidad de que el origen del suceso estuviese en un ciberataque. En su opinión, se trató de una intervención irresponsable que sólo pretendía apuntar responsabilidades contra el Gobierno cuando aún no se contaba con datos para saber las causas del apagón y sin que ningún organismo hubiesen aportado datos que supusieran indicios en el sentido señalado por Moreno.

Pese a que la presidenta de la comisión, Virginia Pérez, intentó cortar la intervención de la diputada socialista por no ceñirse al orden del día, la Arrabal insistió en sus argumentos y reprochó al responsable de la cadena pública por entender que no se había informado suficientemente sobre esta cuestión. La polémica fue subiendo de tono hasta que Pérez llamó al orden a la diputada socialista, que dejó en claro que el PSOE no va a dejar pasar por alto lo que considera un error de bulto del presidente de la Junta.

Izquierda

Tampoco en el resto de las formaciones de la oposición de izquierdas del arco parlamentario andaluz han dejado pasar la oportunidad de reprochar las declaraciones del presidente. El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha asegurado que Moreno «volvió a demostrar que no está a la altura cuando vienen mal dadas» y criticó que insinuara que se trataba de un ciberataque «sin contar con ninguna información verificada».

Asimismo, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, instó al presidente de la Junta a pedir disculpas por entender que «metió la pata hasta el fondo» al hablar de un ciberataque «sin tener ninguna información de ello».

Desde el flanco derecho, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, también afeó al presidente su alusión a un posible ciberataque y solicitó la comparecencia de Juanma Moreno en el Parlamento para explicar el apagón, sus consecuencias para Andalucía y «las medidas que piensa adoptar para que no vuelva a pasar».