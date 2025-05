La Junta espera conseguir apoyo de otras comunidades para forzar un debate sobre la financiación

La Junta de Andalucía irá este martes a la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes con un objetivo claro: conseguir que se incorpore al ... orden del día la reforma del modelo de financiación autonómica. El punto no figura entre los temas a tratar, pero podría incorporarse si diez comunidades autónomas lo solicitan.

Según la portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Hacienda, Carolina España, nunca ha habido como ahora tanta disposición de los gobiernos autonómicos para abordar el debate de un cambio de modelo, pero el asunto está ausente de la agenda del Gobierno central. «No esté ni en la cabeza ni en la agenda de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero», lamentó España, que acusó al Ejecutivo central de vivir de espaldas a la realidad.

España ha hecho esta afirmación tras una reunión del comité técnico de evaluación sobre financiación entre representantes de todas las comunidades autónomas y del Ministerio de Hacienda en la que participaron técnicos de su consejería. En esa reunión, que se celebra de forma periódica para hacer un seguimiento del sistema, los representantes del Ministerio señalaron que no hay fecha para abordar la reforma del modelo ni mucho menos un documento base sobre el que comenzar a discutir. «Con este gobierno no habrá un nuevo modelo de financiación», lamentó la consejera, que no obstante adelantó que la Junta intentará que el asunto sea incluido en el orden del día de la Conferencia de Presidentes.

Voluntad política

Para la portavoz de la Junta, la financiación insuficiente es uno de los principales problemas que padece Andalucía, tercera por la cola en los recursos que recibe por habitante, y quien tiene que liderar la reforma del modelo es el Gobierno de España, que está mostrando su falta de voluntad política para afrontarlo. «Quien debía hacerlo era Montero, que le está dando la espalda al mayor problema que tiene Andalucía, que es la infrafinanciación», aseguró.

La consejera apuntó que el hecho de que la Conferencia de Presidentes haya sido convocada para celebrarse en Barcelona y que el Gobierno se haya negado a incluir el sistema de financiación entre los asuntos a tratar «huele a cupo catalán».

España mostró su temor a que el orden del día elaborado por el Gobierno, que además de la financiación excluye también los problemas que se están produciendo en el transporte ferroviario invitan a pensar que la Conferencia vaya a convertirse en «una cortina de humo para tapar los escándalos que rodean al Gobierno».