Juanma Moreno, nuevo presidente de Andalucía

Juan Manuel Moreno Bonilla, 48 años, ha sido elegido nuevo presidente del Gobierno de Andalucía con los 59 votos del PP, Ciudadanos y Vox, mientras PSOE y Adelante Andalucía, que suman 50 escaños, ha votado en contra de la investidura. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha anunciado la confianza que la Cámara ha otorgado a Moreno en primera votación por mayoría absoluta.

Moreno es el primer presidente de la Junta de Andalucía del PP, aunque gobernará en coalición con Ciudadanos. Con el político malagueño se materializa la primera alternancia en Andalucía. Moreno envía al PSOE a la oposición tras 36 y ocho meses de presidencias ininterrumpidas del PSOE. La presidenta saliente, Susana Díaz, con quien ha mantenido un duro careo minutos antes en el último debate de la sesión de investidura, ha sido la primera en felicitarle. Ha cruzado el salón de plenos y ha saludado a Moreno de forma efusiva y sonriendo. Ambos han estado hablando de forma relajada unos segundos cogidos del brazo.

El cambio político llega a Andalucía entre una gran expectación. Con anterioridad a la votación de la investidura, Díaz espetó de forma dura a Moreno que va a ser presidente «con los herederos del franquismo», en alusión a los votos del partido ultraconservador, Vox. Su portavoz, Francisco Serrano, se arrogó esta mañana el protagonismo del cambio político en Andalucía. Moreno ha anunciado que el primer Consejo de Gobierno se celebrará en Antequera, donde el pasado diciembre se conmemoró el 40 aniversario del Pacto que echó a andar el proceso autonómico. Antes de todo ello Juanma Moreno, como siempre le ha gustado que le llamen, jurará el cargo en un acto solemne en el Parlamento. Será este viernes y al acto está previsto que acudan el presidente del PP, Pablo Casado, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, Moreno pasa a ser ahora el cargo de mayor peso institucional en el PP al gobernar la comunidad de mayor extensión y población.

El nuevo presidente, recibe la felicitación Díaz, Maíllo y Serrano tras su investidura. / EFE

Intervención Susana Díaz

Uno de los momentos más esperados era la alocución de la presidenta en funciones, Susana Díaz. Por primera vez en la historia de la cámara regional, un político del PSOE hablaba como derrotado frente a un candidato del Partido Popular. Pero Díaz, en vez de agachar la cabeza, ha cargado contra Juanma Moreno, que un día antes había comparado la Transición española con el inminente cambio de gobierno en la comunidad autónoma, y ha apostillado: «Suárez enterró el franquismo y usted va a entrar en el gobierno con sus herederos».

En su intervención en el debate de investidura, Díaz ha afeado a Moreno que comparara ayer el cambio en Andalucía con la Transición que lideró Adolfo Suárez, y ha tildado de «grave» la afirmación de Moreno de que la alternancia es la «esencia» de la democracia. «La alternancia es lo que permite que la suma de las derechas puedan formar gobierno, pero la misma legitimidad tiene cuando el voto libre de los andaluces ha permitido gobernar al Partido Socialista a lo largo de estos años», ha recalcado.

Tras asegurar que el gobierno que va a presidir con el apoyo de Vox ha «escandalizado a media Europa», ha asegurado que el PSOE, en esta nueva etapa, va a ser un «dique de contención» para impedir los recortes, la involución y el retroceso en Andalucía.

Vox: «No daremos un cheque en blanco al PP»

También había expectación máxima ante la primera intervención de un candidato de Vox en una tribuna parlamentaria. Consciente de ser la «herramienta» que ha «propiciado» el cambio político y la alternancia política en Andalucía, el portavoz de la formación de ultraderecha Francisco Serrano ha asegurado que llegan al Parlamento andaluz para hacer efectivas las propuestas que demandaban miles de andaluces que hasta su llegada se habían quedado en casa los días de elecciones. Y ha lanzado toda una declaración de intenciones: no darán un cheque en blanco al PP tras el acuerdo para apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno pero tampoco renunciarán a su propuesta para derogar las leyes de ideología de género.

La intervención de Serrano estuvo plagada de interrupciones por parte de la presidenta de la cámara, que no paraba de llamar al orden a sus señorías por los comentarios y respuestas que procedían de la bancada socialista, o el fuego cruzado de reproches que se habría entre ésta y la bancada popular. Hasta alusiones personales ha habido a la inhabilitación del candidato de Vox en la época que ejerció de juez. Sin embargo, Serrano ha demostrado tener anchas espaldas y ha seguido con su discurso, en el que frente a los «extremistas radicales, violentos y machistas» que alumbran a esa izquierda que tanto le critica, como el Che o Stalin, ha reivindicado como referencias políticas a los «revolucionarios» San Juan y a San Francisco de Asís.

El portavoz de Vox se ha vanagloriado al comienzo de su intervención de ser la «herramienta democrática» que ha puesto fin al «régimen socialista» después de 36 años de gobiernos ininterrumpidos. Son sus «12 diputados bisoños» de un partido nuevo que representa el «extremo sentido común» ha asegurado, quienes han hecho posible la alternativa democrática. «No hay democracia allí donde no hay alternancia en el gobierno», dijo, repitiendo la tesis planteada el día anterior por el candidato a la investidura Juanma Moreno, y acusando a Ciudadanos de haber «despreciado» con su actitud a sus 400.000 votantes

«Hemos venido para quedarnos y poder hacer efectivas las respuestas que nos demandan los andaluces y españoles, y no tenemos miedo a ser agredidos, calumniados e insultados por exponer nuestras ideas», ha señalado, para pasar a arremeter contra la ideología de género, signo de identidad de su partido. Ha criticado el «lenguaje inclusivo», a la izquierda «totalitaria» que se ha dedicado, ha dicho, «a tirar por la borda los principios morales y éticos de los ciudadanos». Y ha acusado a esa misma izquierda de convertir la corrupción en una forma de hacer política sin dar una respuesta eficaz. «Son nuevos fascistas disfrazados de demócratas» que ya no engañan a casi nadie con sus «actitudes antidemocráticas y sectarias», ha reprochado.

Frente a ellos, Serrano se ha presentado como un defensor de las libertades individuales que desde el Parlamento lucharán por su objetivo de una sociedad más justa e igualitaria. No renunciarán a ninguno de sus planteamientos, le ha advertido al PP, asegurando que harán una oposición «firme y leal» que no defraudará a sus votantes.

En este sentido, ha defendido que hay miles de andaluces «hartos de imposiciones ideológicas en materia de género», y que su formación está en contra de «cualquier tipo de violencia» en el ámbito familiar. «Víctimas pueden ser mujeres, hombres, ancianos, homosexuales y lesbianas», ha dicho, «queremos que no se engañe más a las mujeres». Momento que ha aprovechado para reclamar una defensa eficaz de quienes sufren violencia frente al escenario actual de «suculentas subvenciones y ayudas» para los lobbies feministas que sin embargo no se enfrentan a la fiscalización. El exjuez también ha mantenido que «las normas contra el machismo no han servido para reducir el número de mujeres asesinadas».

Podemos votará «no» a un «gobierno de ricos»

Por su parte, el grupo parlamentario de Adelante Andalucía -que integra, entre otras fuerzas, a Podemos e IULV-CA- ha anunciado este miércoles que votará que no a la investidura del líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta por «cuatro motivos» principales entre los que se incluyen que se pretende conformar un gobierno «franquicia que pone en riesgo nuestra autonomía», que se presenta como «un gobierno de los ricos» y que se dirigirá al «0,7 por ciento de los andaluces».

Así lo ha aseverado la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en su primera intervención en el debate de investidura que desde este martes se celebra en el Pleno del Parlamento andaluz, y en la que ha acusado al futuro gobierno que conformarán PP-A y Ciudadanos (Cs), y que contará con el apoyo de Vox en la investidura, de ser un ejecutivo «de las finanzas, las constructoras, las farmacéuticas y los terratenientes».

Cuando la sesión se reanudó por la tarde, Rodríguez solicitó la delegación de su voto tras sufrir una bajada de azúcar y abandonar el pleno. Así lo anunció la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, que ha recordado que la dirigente de Podemos se encuentra en la recta final de su embarazo.

Ciudadanos «será siempre un aliado»

En su turno de intervención, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, se dirigió a Juanma Moreno. «Se abre una gran oportunidad, un reto y una responsabilidad histórica» que deben «hacer muy bien», a la par que ha emplazado al 'popular' a que «cumpla con lo que ha firmado».

Marín también ha descrito parte de las 90 medidas que recoge el pacto de gobierno que han rubricado el PP-A y Cs, y que permitirá la puesta en marcha de un gobierno que suma 47 escaños -los 26 del PP-A y los 21 de la fuerza naranja-. «Se abre una gran oportunidad ante nosotros, histórica, un reto que va a ser muy difícil», ha sostenido Marín, quien ha dicho al líder de los 'populares' que deben hacer «un gran trabajo en los próximos años» porque «ahora que se agota una etapa de casi 40 años de socialismo, se abre una esperanza depositada en un gobierno de 47 escaños, con un programa muy claro para el futuro y donde deseo que esa oportunidad se traslade en bienestar para los andaluces».

De este modo, el que será el vicepresidente del Gobierno que lidere Juanma Moreno ha garantizado que Cs «siempre será un aliado» del cambio en Andalucía, y ha apuntado que, igual que en la pasada legislatura asumió compromisos con el PSOE-A «y cumplimos lo firmado», ahora también confía en que Moreno y el PP-A «cumpla con lo que ha firmado».