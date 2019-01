Elías Bendodo se perfila como hombre fuerte del nuevo gobierno andaluz, donde estará Javier Imbroda El nombre del presidente del PP suena para ocupar Presidencia, mientras que el político de Ciudadanos estará al frente de Educación y Deportes ANTONIO M. ROMERO Jueves, 10 enero 2019, 19:45

Una vez confirmada la sesión de investidura del popular Juanma Moreno para los días 15 y 16 de enero para convertirse en el sexto presidente de la Junta de Andalucía, empieza a conocerse detalles sobre los integrantes del gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Un gabinete donde el malagueño Elías Bendodo se perfila como hombre fuerte y en el que estará Javier Imbroda, parlamentario de la formación naranja, al frente de la cartera de Educación y Deportes.

A falta de confirmación oficial, el nombre de Bendodo suena con fuerza para hacerse cargo de la Consejería de Presidencia, departamento vital en un gobierno ya que se encarga, entre otras competencias, de preparar los consejos de gobierno, coordinar la actividad del Ejecutivo y de los delegados provinciales.

Elías Bendodo, presidente del PP de Málaga y de la Diputación Provincial, es uno de los políticos de la máxima confianza de Juanma Moreno, quien le ha puesto al frente de las negociaciones técnicas entre populares y naranjas para cerrar el acuerdo programático, la composición de la Mesa del Parlamento y la estructura del futuro gobierno. El hecho de que su entrada en el gabinete aún no sea oficial obedece a que el PP no quiere adelantar los pasos y a que Moreno aún no habría hablado con sus futuros consejeros, según fuentes consultadas.

Javier Imbroda entrará en el nuevo gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía presidido por Juanma Moreno y asumirá la cartera de Educación y Deportes, según ha confirmado él a este periódico, aunque ha matizado que aún se están cerrando algunos flecos sobres las competencias que tendría su cartera sobre todo en materia de Formación Profesional.

Imbroda encabezó la candidatura de la formación liberal por Málaga en las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre como fichaje estrella de Ciudadanos en lo que fue su salto a la primera línea política (antes había sido cargo de confianza del PP en el Ayuntamiento de Málaga). Además, es una persona muy cercana al líder nacional del partido, Albert Rivera.

Nacido en Melilla en 1961, Javier Imbroda es doctor en Investigación e Innovación Educativa y es entrenador de baloncesto, donde se ha sentado en los banquillos de equipos como Unicaja, el Real Madrid y la selección española. Su trayectoria profesional ha estado muy ligada al mundo de la educación y el deporte, competencias que ahora estarán en sus manos en el nuevo gabinete de coalición del centro-derecha andaluz.

Marín podría llevar Turismo

A la espera de conocer la estructura final del nuevo gobierno autonómico, Juan Marín, de Ciudadanos, estará al frente de la única vicepresidencia que tendrá, entre otras competencias, la de Regeneración Democrática y podría asumirá el área de Turismo, uno de los fundamentales de la política andaluza, ya que este sector es uno de los claves en la economía regional.

Fuentes consultadas apuntaron que el PP llevará las consejerías de Hacienda, Fomento y Agricultura, mientras que Ciudadanos, además de la vicepresidencia llevará Educación y Economía y Empleo.