La guía espiritual que acompaña en los últimos días de vida

Cristina Pinto Lunes, 2 de junio 2025, 00:25 Comenta Compartir

Hay un equipo de personas en Málaga que se dedica específicamente a cuidar y mejorar los últimos días de las personas que están en situación final de vida. Y aquí no se trata de atención médica, sino de aspectos emocionales, sociales y espirituales. Una de las personas que forma parte de ese equipo es Helena Chapinal, trabajadora social sanitaria del equipo psicosocial de Atención Domiciliaria de Fundación Cudeca, que lleva desde 2021 trabajando con pacientes paliativos y confirma la importancia de este tipo de atención. El servicio forma parte del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de Fundación 'la Caixa' que, a través de la Guía de Acompañamiento Espiritual, aborda las situaciones religiosas o espirituales que muchas veces los sanitarios no saben cómo ayudar ya que no conocen en profundidad cada religión.

Esta guía de más de 200 páginas incluye 14 religiones y se usa en todo el territorio español con presencia en las 17 comunidades autónomas. Este programa desde su inicio ya ha atendido a más de 300.000 pacientes y supone un paso más en el cuidado personal en sus últimos días de vida. La misma Helena Chapinal cuenta a SUR cómo desde sus primeros días en Fundación Cudeca detectó que esta guía era esencial en su rutina de trabajo: «Entre las primeras personas que atendía tenía una paciente de China que estaba en su fase final y yo quería organizar con la madre todo lo que engloba el fallecimiento de la niña, pero noté que un día no nos estábamos entendiendo. En cuanto lo comenté con una compañera y me enseñó la guía, entendí que pude usarla para aprender sobre la cultura de allí y su religión. Cuando la leí y estudié me di cuenta que en su religión hablar de la muerte es como llamarla. Fui consciente de lo necesario que es para que nos entendamos con los pacientes porque cada uno vive su condición y su vida de una manera», relata la trabajadora social.

Ampliar Helena Chapinal, durante una conferencia. Sur

Entre los apartados de esta guía, se explican diferentes aspectos de cada religión como el origen, doctrina, creencia moral, comportamientos, compromisos, prácticas o ritos; además de muerte, alimentación, objetivos, organización de la comunidad religiosa y otros recursos que pueden ser útiles para los profesionales que trabajan con ellos. «En una ciudad como Málaga que cada vez es más internacional nos encontramos con personas de diferentes religiones. No es que sean la mayoría, pero ellos mismos no nos expresan esa necesidad porque tienden a creer que no los vamos a entender. Para nosotros es fundamental en cuidados paliativos poder atender de forma personalizada todas las necesidades. Lo espiritual y religioso, sin duda, forma parte de lo esencial para que una persona se sienta cómoda en sus últimos días de vida», relata la trabajadora social Helena Chapinal.

Acompañamiento integral

La Guía de Acompañamiento Espiritual está enmarcada en el programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de Fundación 'la Caixa, que también ofrece intervención psicológica y social para complementar la asistencia sanitaria. Trabajan con los familiares y pacientes para ayudar a afrontar la enfermedad, ofrecen atención a las personas afectadas por el duelo. apoyan a profesionales sanitarios en temas como la comunicación de situaciones difíciles y cuentan con un equipo de voluntariado que acompaña y añade valores humanos a la atención del final de la vida, dando respuesta a las necesidades personales y sociales tanto del enfermo como de su familia. Estas acciones se llevan a cabo en toda España en lugares específicos como hospitales o entidades sociales como Fundación Cudeca, que se centra en el trato de los cuidados paliativos.

De esta forma, los pacientes que viven esta situación final de vida se sienten mucho más comprendidos en sus últimos días: «Cuando les mostramos que sabemos sobre su religión se sienten mucho mejor atendidos y no tienen recelo de poder hablar de ello aunque sea desconocida para el resto», concluye Helena Chapinal.

Temas

Málaga