La calculadora que te dice cuántos animales has comido (o salvado) en tu vida La calculadora te permite saber el impacto real de un carnívoro así como cuántos animales ha 'salvado' un vegetariano. / Blitz Results Explicamos cómo funciona la herramienta Meat-calculator para conocer el impacto real del consumo de carne SUR Martes, 20 febrero 2018, 12:50

¿Has pensado alguna vez en la cantidad de carne de pollo, cerdo o ternera que comes al cabo de una semana, de un mes, de un año o en toda tu vida? ¿Te has parado a reflexionar cómo afecta realmente tu dieta carnívora al medio ambiente? Si alguna vez te has hecho estas cuestiones ahora tienes la respuesta a golpe de click con una nueva calculadora online. Hablamos de una herramienta desarrollada por Blitz Results denominada meat-calculator (calculadora de carne) y que permite saber a los carnívoros que lo deseen el impacto real de lo que comen y, a los vegetarianos, la cantidad media de animales que se han 'salvado' siguiendo su dieta.

El objetivo de esta calculadora no es otro que el de invitar a la reflexión sobre la cantidad de animales que deben ser criados para satisfacer las necesidades carnívoras, los recursos necesarios para producir ese ganado y los beneficios que supondrían el reemplazo de un porcentaje de carne por alternativas vegetarianas. ¿Haces tu cálculo? Te explicamos cómo funciona.

¿Cómo funciona la calculadora meat-calculator?

-En Onzas. Para empezar, debes saber que los datos en los que se basa la calculadora proceden del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El sistema te pide el consumo semanal de carne de ave, cerdo y ternera medido en onzas (ten en cuenta que una onza equivale a 28,35 gramos). En internet existen conversores de onzas a kilogramos si estás interesado en saber tu consumo semanal.

La calculadora te indica que el consumo medio semanal de cada estadounidense es de 23 onzas de pollo (unos 652 gramos), 14 onzas de cerdo (396 gramos) y 16 onzas de ternera (453 gramos). A modo de ejemplo, y según la calculadora, las cantidades anteriores descritas sumarían en díez años un consumo total de 1.203 kilos de carne. O, lo que es lo mismo, 2,1 cerdos, 0,7 vacas y 288 pollos.

Cantidad media de animales consumidos en diez años por un ciudadano estadounidenese. Campos que debes rellenar del consumo de carne semanal (en onzas). / blitzresults.com

-¿Cuánta carne estás dispuesto a dejar de consumir? El siguiente paso sería señalar el porcentaje que estarías dispuesto a reemplazar la carne de su dieta por alternativas vegetarianas. Así, Según el porcentaje de compromiso que se señale, el sistema calculará el ahorro de agua, de las emisiones de CO2, de antibióticos -este par

Por cierto que, las cifras de antibióticos aparecen en los cálculos debido a que, en la agricultura industrial, los animales son propensos a las enfermedades usándose los antibióticos para paliarlas con el gasto anual que conllevan.

Así, en el caso anterior descrito, si se reemplazara un 50% del consumo de carne por propuestas vegetariana, según la calculadora, se podría salvar una vaca, un cerdo y 144 pollos.

- Cálculo para vegetarianos. El sistema de cálculo para los vegetarianos es diferente, ya que únicamente es necesario responder el tiempo de esa dieta. Y con esa cifra se puede conocer el ahorro de agua, de emisiones de CO2 y antibióticos usados para los animales enfermos.