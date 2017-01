En positivo

Vivimos en un mundo cargado de negatividad, en el deporte, en el trabajo, en la obligación y en la devoción, incluso en nuestro propio entorno que muchos veces nos resta energía, desvía nuestra atención y reduce nuestro rendimiento exigiéndonos un plus de esfuerzo que ojalá no fuera necesario realizar.

Y esto se suele dar porque resulta siempre más fácil destruir que construir, porque la frustración o incapacidad propia viene muchas veces acompañada de la envidia, del desagrado o la crítica mal intencionada, que empuja a algunos a buscar solo lo negativo o el fallo que permita destacar sólo lo malo.

Y es que la gente tóxica puede estar en cualquier parte, en tu propio club, en la prensa, en la directiva, en la afición, en el trabajo, entre tus amigos, en tu propia familia, entre la gente que te rodea o puedes ser tú mismo, deteriorando así tu propia integridad. Se dedican a intentar destrozar lo que hacen los demás (la figura del clásico reventador), lo que a ellos no se les ha ocurrido o no pueden desarrollar, lo que no comprenden ni están dispuestos a reconocer intentando siempre menoscabar la autoestima del otro, dinamitando, si pueden, ilusiones y proyectos.

Ser positivos como la mejor acción terapéutica a aplicar a la hora de combatir la negatividad, a la hora de fomentar nuestra confianza y creatividad, para aprender a valorar más el esfuerzo y los méritos ajenos, la que nos hará más productivos y eficaces, que nos permitirá tener más y mejores amigos, que nos ayudará a crear un ambiente agradable y provechoso a nuestro alrededor que favorezca el rendimiento colectivo, que fomente las buenas relaciones entre los jugadores, en el equipo, en el trabajo, familiares o interpersonales y además, aunque no tengo ni idea si estará o no demostrado, nos alargará la vida o al menos, estoy seguro, nos hará disfrutar más de ella, nos ayudará a tener más éxito y a ser más felices.

Empieza un nuevo año y siempre hay tiempo para mejorar y rectificar, limpiar nuestras mentes y resetear, si cabe, nuestra actitud y disposición, preocuparnos más de nuestras propias tareas para ser más productivos tanto dentro como fuera de las canchas, sin perder tiempo en las excusas y justificaciones que nos damos siempre o en esas que estamos hartos de escuchar a tantos entrenadores de fútbol o de baloncesto, a los jugadores que les echan la culpa de su bajo rendimiento a aquellos, a directivos que siempre están a la defensiva o no dan la cara, a periodistas que solo persiguen sus propios intereses o vengar disputas pendientes, a algunos políticos de turno más afanados en lo suyo que en el bien común o a todos los que se ponen la venda antes de que salga el grano ante la tozudez de una realidad que por mucho que se enmascare siempre emerge.

Exigirnos más para tener mejores profesionales y directivos, una prensa estricta y entendida pero más comprometida en el valor único de los intereses compartidos o formar parte de una afición tan leal como inconformista pero que sepa disfrutar por encima de la inmediatez de un resultado, reclamar el máximo esfuerzo a cambio de apoyo y confianza. Porque ser positivos no es ser un 'happy flower', no es pensar que todo va a salir a pedir de boca ni que todo el monte es orégano, ser positivo es creer en lo que haces, disfrutar haciéndolo, valorar el lado bueno de las cosas, saber ponerte en el lugar del otro y sumar siempre pero sabiendo que si esas cosas no salen como tú querrías serás capaz de sobreponerte y seguir adelante.