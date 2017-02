«No hay problema si no hay presupuestos»

El nuevo fichaje económico del PSOE, José Carlos Díez, restó ayer importancia al hecho de que el Gobierno de Mariano Rajoy no logre aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Las cuentas de 2016 se prorrogaron de manera automática el pasado 31 de diciembre y el Ejecutivo no enviará otras cuentas al congreso sin garantías de poder sacarlas adelante. «El FMI ha dicho que el Estado español va a cumplir el objetivo de déficit este año y ha incorporado en el análisis que no va a haber presupuestos. Por lo tanto -adujo Díez- no creo que sea ningún problema para la economía española»