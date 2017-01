Rafael Piña: «Hay que cambiar el decreto de autonomía de San Pedro. Nos hemos quedado cortos»

No son pocos los vecinos de San Pedro que le dicen ‘el Ayuntamiento’ al edificio histórico de la Plaza de la Iglesia donde funciona la Tenencia de Alcaldía. Sin embargo, cuando el teniente de alcalde, Rafael Piña, llegó a su cargo, se encontró con que las posibilidades de desarrollar políticas eran más limitadas de las que se esperaba. Comenzado el nuevo año, explica cuáles son sus expectativas para 2017.

-¿Después de un año en la Tenencia de Alcaldía sigue con la sensación de impotencia que tenía al comienzo por no poder hacer todo lo que deseaba?

-Totalmente, absolutamente. Las leyes que se han cambiado por la administración estatal, especialmente la ley de estabilidad y la de racionalización de la administración local que nos ha quitado una serie de competencias, han hecho mucho daño. Aquí, además, tenemos un gran problema, que es la caída del PGOU. Hoy en día queremos hacer cosas que son necesarias para San Pedro y nos encontramos con dependencias que están y donde no podemos hacer obras porque no es posible de acuerdo al PGOU de 1986. La caída del PGOU ha afectado no sólo a gente que se quiere hacer su vivienda, sino también al propio Ayuntamiento y en especial a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro. Es una rémora impresionante. Nos está tapando muchísimas posibilidades.

-Las expectativas cuando se recuperó la Tenencia del Alcaldía eran más ambiciosas.

-A veces el ciudadano nos exige a quienes estamos al frente de la Tenencia de Alcaldía que esto funcione como un ayuntamiento. Al teniente de alcalde de San Pedro Alcántara le exigen que sea el alcalde de San Pedro Alcántara. Eso no es racional. Nosotros no somos un partido con una mayoría absoluta y nos estamos moviendo dentro de un estatuto, de un decreto de autonomía, donde tenemos unas competencias limitadas. Nosotros dijimos desde el principio, y lo seguimos manteniendo, que éste era un año puente, tanto con el presupuesto como con hasta dónde se podía llegar con nuestro decreto de autonomía, que se copió del que se hizo en el año 1983.

-¿Usted cree que se podría cambiar?

-Hay que cambiarlo, es necesario. Nosotros nos hemos quedado cortos en ciertas cosas. Por ejemplo: con el presupuesto nosotros decidimos que todo lo que eran temas de materiales, el 30 por ciento era para San Pedro y el 70, para Marbella. Pues ahora hay veces que nos encontramos con que tenemos un montón de materiales de obra acopiados que no podemos gastar porque no tenemos suficientes operarios para poder hacer las obras necesarias. Son cosas que hay que ajustar, porque igual no necesitamos tanto material o necesitamos más personal para que se puedan hacer más obras.

-¿Pero se trata de una cuestión normativa, de hasta dónde llega el decreto, o de una cuestión de recursos?

-Es que ese es el problema. Nos hemos quejado desde el primer minuto de la falta de recursos. No tenemos el personal suficiente. Por ejemplo, si hay 55 electricistas en Marbella, en San Pedro tenemos cinco. ¿Por qué? Porque las guardias se hacen en Marbella y cuando hay una avería en San Pedro a veces no se sabe resolver.

-Si ahora no se puede aumentar la plantilla, para tener más personal en San Pedro habría que detraerlo de Marbella.

-Aunque no parezca, la plantilla en Marbella es muy escasa. Basta con preguntarle a cualquier concejal si tiene suficientes recursos humanos.

-Todo el mundo se queja de lo mismo. No es cuestión del decreto de autonomía.

-No. Nosotros cogimos lo que había, pero no se podía ni reponer las jubilaciones con el plan de ajuste. Eso, si Dios quiere, se solucionará.

-¿En qué sentido habría que modificar el decreto?

-Por ejemplo, en operatividad. Si todas las contrataciones se hacen desde Marbella, incluso las menores, esto se colapsa. Habría que poder hacer las contrataciones desde San Pedro. En Intervención es lo mismo. Las personas que están aquí y que trabajan para Intervención deberían tener más atribuciones. Hemos visto hace unos días que las subvenciones se han entregado a finales de 2016. Sería mucho más ágil si nosotros pudiésemos tener las competencias para gestionar las subvenciones para los clubes y entidades de San Pedro. Queremos tener esa posibilidad. Hay que darle un impulso al decreto de autonomía. Eso está hablado con Pepe Bernal. Nosotros no hemos mentido en ningún momento, dijimos que este año –porque hay que recordar que el presupuesto de 2016 se hace en marzo y estamos gestionando con presupuesto propio desde marzo– era un año puente. Tanto en el presupuesto como en el decreto de autonomía. Cuando llegamos nos encontramos con muchas facturas por pagar y ningún presupuesto. La Tenencia de Alcaldía no existía. El dinero en los distritos estaba agotado totalmente. No hemos podido gestionar, sólo poner en funcionamiento una administración. Hemos traído cosas a San Pedro para que la gente no se tuviera que desplazar a Marbella. Ahora estamos elaborando un presupuesto ajustado a las necesidades que tenemos en la Tenencia de Alcaldía. Pero tenemos muchísimas necesidades y muchas dificultades para solucionarlas. Hay que tener en cuenta que el PGOU del 86 se dejó de gestionar en el año 91, porque Gil lo que hizo fue un Plan nuevo que nunca se aprobó. Entonces ahora nos encontramos con un PGOU que nos obliga a hacer unos trámites lentísimos para todo.

«La situación con Podemos es la más incómoda en el equipo de gobierno» -Este equipo de gobierno tiene el apoyo externo de los dos concejales de Podemos. -Es la situación más incómoda. Tanto Miguel Díaz como con Victoria Morales (ediles de Izquierda Unida), que son de izquierdas, tienen en sus delegaciones los mismos problemas que nosotros. Pero cuando eso se le comunica a los concejales de Costa del Sol Sí Puede, o Podemos, ellos no entienden porque no lo viven. Si ellos tuvieran una delegación y estuviesen trabajando, verían las dificultades que tenemos a la hora de hacer cosas. Si estuvieran dentro del gobierno verían todo con otros ojos. -¿Esa invitación a que entren se debe mantener? -Nosotros no la hemos cambiado en ningún momento. Siempre les hemos dicho que deberían estar gestionando. Es algo que yo no puedo entender. Cuando uno llega a la política es para intentar solucionar los problemas de tu pueblo, ponerte a trabajar. Que haya alguien a quien se le brinde la posibilidad de gobernar y no lo haga por estrategia política, yo no lo puedo entender. ¿La estrategia cuál es? ¿Llegar al poder absoluto?

-¿Esta sensación de impotencia que usted dice sentir cree que también la tienen los vecinos de San Pedro?

-La gente ve que hay cosas, porque en las áreas donde podíamos decidir, se han hecho cosas. Hay ámbitos en los que hemos podido trabajar de una manera absolutamente autónoma, como en el área cultural, los eventos lúdicos... cuando hemos tenido al personal de renta básica hemos arreglado el bulevar, los jardines, hemos tenido a San Pedro mucho más limpio que en los años anteriores.

-Ahora mismo se están elaborando los presupuestos y ahí su compañero Manuel Osorio tiene un doble papel: es concejal de Hacienda pero también presidente de Opción Sampedreña.

-Yo creo que conocemos poco a Manolo Osorio. Manolo Osorio es ahora mismo concejal de Hacienda y Administración Pública. Punto y aparte. Lo que hace en OSP lo hace fuera del Ayuntamiento. Yo lo sufro igual que el resto de los concejales. Le garantizo que a la hora de hacer los presupuestos a Manolo Osorio le da lo mismo ser de San Pedro.

-¿Está bien que sea así?

-Yo creo que sí. Nosotros siempre hemos hablado de un reparto equitativo. Nunca hemos hablado de que San Pedro tuviera preferencia sobre nadie.

-El pacto con el PSOE se sustentó en la autonomía de San Pedro y en las obras pendientes de la Junta en San Pedro…

-Y el aplazamiento de la deuda, que siempre se olvida. El aplazamiento de la deuda era una condición ‘sine qua non’. Cuando nos sentamos con el PP su idea era pagar la deuda endeudándonos con los bancos, lo que hubiera impedido anular el plan de ajuste. El gran logro de este pacto fue conseguir aplazar la deuda.

-Para el PSOE era mucho más sencillo conseguir el aplazamiento de la Junta

-Ángeles Muñoz tiene culpa. Ella no negociaba, imponía. No tenía interés en entenderse con la Junta. Utilizaba a la Junta para una confrontación partidista. Nosotros hemos negociado con la Junta.

-¿Usted está conforme con cómo se están gestionando las obras pendientes de la Junta en la ciudad?

-Nos gustaría que hubiese ido más rápido. Pero está el compromiso de que en 2017 se empiezan las obras del instituto, de la pasarela y del centro del salud, que depende de nosotros.

En junio decidirán las bases de OSP sobre el pacto de gobierno»

-¿Cuando a mediados de año tengan que valorar el pacto cómo van a proceder?

-La ejecutiva y quienes estamos en la Tenencia, que estamos prácticamente todos, haremos un balance de lo que se ha hecho y de lo que falta y lo pondremos encima de la mesa para el equipo de gobierno y para el Partido Popular, y ahí pactaremos. Con lo que se decida ahí se hará un segundo programa de gobierno para los dos próximos años. Se hará con el Partido Popular y se hará con el actual equipo de gobierno. Y decidirán las bases. Yo ahora mismo puedo tener mi personal compromiso con el equipo que estamos trabajando, pero mi voto es uno solo dentro de los 27 de la ejecutiva.

-Cuando se acordó firmar el pacto de gobierno tripartito pesó en gran medida el maltrato que ustedes decían sentir por parte del PP. ¿Esa situación sigue vigente?

-Eso pesó mucho, pero se ha diluido bastante. Ahora hay algún concejal del PP que está judicializando la vida política, en el último pleno hubo un ataque frontal contra Isabel Pérez, la concejala de Urbanismo, que la conocemos y estamos sufriendo con ella. Tenemos una presión tanto ella en Marbella como yo en San Pedro bestial. Ver ese ataque por parte del PP, que conoce perfectamente cómo está la situación, esas actitudes creo que sobran en política. Aquello fue un enorme error.

-¿En su opinión el pacto está funcionando bien?

-En un 95, 98 por ciento somos un equipo, y funcionamos como equipo. Estamos funcionando bastante bien, dentro de los límites que tenemos, pero eso no indica nada. Una vez que terminemos el pacto de gobierno y nos sentemos con las dos propuestas de gobierno de las dos partes, serán 27 personas las que decidan con quién vamos a seguir pactando en esta segunda etapa. A nivel personal yo estoy bien, estoy a gusto con el equipo de gobierno. ¿En todo? No, hay cosas que hay que mejorar muchísimo. ¿Hay posibilidades de mejora? Yo entiendo que sí. Pero yo voy a ser un voto nada más. Yo me planteo que vengan los dos candidatos a hablarles a esas 27 personas. Es una idea que ni siquiera la he expresado todavía en el partido. Es una oportunidad para que no seamos los interlocutores de ese pacto, sino que vengan y expresen su compromiso delante de quienes tienen que tomar la decisión.

-¿Usted cree que los vecinos de San Pedro entenderían un cambio a estas alturas?

-Creo que deberían entenderlo perfectamente. OSP es un partido que carece de ideología. Las idelologías que se conocen, derecha e izquierda, nosotros estamos ajenos a ellas. Para nosotros lo mas importante es que esto funcione. No tenemos ningún problema en pactar con el Partido Popular, con Podemos o con el PSOE. Siempre y cuando esto funcione. Nosotros entendimos en su momento que hacía falta un cambio. Llevábamos con gobiernos de derechas 24 años, diferenciándolos también porque no se puede comparar al PP con el GIL aunque hicieron políticas similare en ciertas cosas. 24 años, quitan-do el año de la gestora, son muchos años.

-¿Ese fue el factor determinante?

-Hubo más. Imagínese un equipo de gobierno de dos concejales con 13. Ellos conociendo todo, con todos sus directores generales, con todo el organigrama municipal hecho a su manera. Dos concejales ahí hubiésemos sido como un cascarón en medio del Atlántico.

-Eso no ha cambiado. Siguen siendo dos y 13.

-Ya no es lo mismo. En estos dos años hemos tenido mucha experiencia, tratamos con personal del Ayuntamiento. A mí ya no me van a decir que algo no se puede hacer.