De la Torre dice que «no hay darle mayor importancia» a las multas a los colegios por ruido al hacer deporte El alcalde afirma que es signo de que la maquinaria de la administración funciona y asegura que no habrá más sanciones cuando firme un convenio con la Junta JESÚS HINOJOSA Málaga Viernes, 1 diciembre 2017, 12:04

El alcalde, Francisco de la Torre, ha querido quitarle este viernes importancia a las dos sanciones por ruido remitidas por el Ayuntamiento a los colegios Lex Flavia Malacitana y Félix Revello de Toro por la realización de actividades deportivas en sus instalaciones fuera de las horas lectivas. “No hay que darle mayor importancia, es simplemente la manifestación del funcionamiento de la propia maquinaria de la administración”, ha afirmado el regidor, quien ha asegurado que el Consistorio será abierto y flexible en el caso de que estos centros escolares presenten recursos contra estas multas, de 12.000 euros cada una.

Cuestionado sobre si existe esa posibilidad de que aleguen, ha apuntado que el equipo de gobierno verá “si cabe hacerlo, pero no sabemos si hay margen o no”. Asimismo, al ser preguntado por su promesa de que no llegarían sanciones económicas a los centros escolares por este motivo, ha manifestado que mostró esa voluntad “en la medida de lo posible”. “Los expedientes no los llevo personalmente, no los hago. Si los funcionarios han llegado a ese extremo, es porque la norma obliga a ello, miraremos con el máximo interés cualquier recurso que se plantee”, ha remarcado.

Por otro lado, De la Torre ha subrayado que el convenio que está pendiente aún de firmar con la delegación de Educación para concretar el uso deportivo de los centros escolares fuera del horario de las clases va a ser el marco en el que quedará resuelta esta cuestión. “El convenio da respuesta. Vamos a firmarlo y ya no habrá ningún tipo de sanción más adelante. Para las que ya hay iniciadas de antes trataremos de buscarle una solución”, ha apuntado.

Por su parte, al término de la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Carlos Conde, no ha puesto fecha a la firma de ese convenio con Educación. “Será más pronto que tarde”, se ha limitado a afirmar. “Nuestro ánimo no ha sido seguir avanzando en más multas”, ha añadido Conde.