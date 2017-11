Ramírez de Arellano: «La universidad tiene pendiente el reto del relevo generacional»

«La universidad tiene pendiente el reto del relevo generacional». Esta es una de las principales conclusiones que ha dejado esta mañana Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, durante su participación en el foro ‘Málaga, ante un nuevo futuro’ organizado por SUR en colaboración con la Fundación Cajasol en el Gran Hotel Miramar.

A preguntas del director de Diario SUR, Manuel Castillo, el consejero ha puesto de relieve que hay una serie de medidas urgentes para renovar el ámbito académico: «La más importante es volver a la normalidad, dejar a las universidades en paz, fuera del debate político». A ello, añadió la necesidad de «planificar un relevo generacional ordenado», con una innovación en la docencia y el cambio del perfil del profesorado; así como de conectar la I+D+i, «para que las empresas se animen a invertir a partir del conocimiento de la Universidad». Preguntado sobre el futuro de la FP y la falta de plazas, recordó que esta modalidad es «la más cara de todas las formaciones», por lo que hay que saber qué quieren los empresarios, que están empezando a colaborar, «con una enseñanza dinámica, muy vinculada a la necesidad de los sectores productivos. Requiere acertar porque es muy cara», reiteró. Al respecto, se mostró partidario de una FP privada, siempre que sea innovadora, «el debate no está en si es público o privado».

Gran parte del coloquio se centró en la reforma constitucional y el sistema de financiación autonómica. Al respecto, el consejero incidió en que hace falta un cambio, pero no ve prioritario el cambio de la Constitución. Sí incidió en el reparto de los fondos por parte del Estado: «Si España invirtiese en Andalucía lo que legalmente nos corresponde, creceríamos un uno por ciento anual más». Enfatizó que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no iba a consentir «privilegios» a otras regiones e ironizó sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de incentivar la vuelta de empresas a Cataluña: «Yo también me pido incentivos fiscales para las empresas que vengan a Andalucía».