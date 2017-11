Educación convocará su mayor oferta de empleo con 5.000 plazas en Secundaria Imagen de archivo de unas pruebas para profesores de Secundaria en Málaga. / Sur El Ministerio estudia la posibilidad de que las pruebas dejen de ser eliminatorias y la renovación de los temarios se deja para 2020 FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 30 noviembre 2017, 00:31

2018 será un buen año para los opositores a los cuerpos de profesores de la Junta. Y los siguientes, hasta el 2022, ya que en estos cinco años la oferta de empleo público de la Junta sumará más de 25.000 plazas. Ya este próximo año el número de plazas será significativamente superior al anunciado inicialmente, casi el doble. A las 2.200 plazas que corresponde a la tasa de reposición (por las jubilaciones, entre otros motivos) y las 468 de las oposiciones de este año que quedaron pendientes, la Junta ha sumado otras 2.400 plazas, lo que hace un total de 5.000 plazas para las próximas oposiciones de junio de 2018, que este año corresponden a los cuerpos de profesores de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial (conservatorios o idiomas). Nada que ver con las 220 de 2014. Hasta ahora no se habían convocado tantas plazas en un mismo año.

La Consejería de Educación ha planteado estas próximas ofertas de empleo en una reunión con los sindicatos. Pendiente de concretar la distribución de plazas en función de los distintos cuerpos y especialidades (o asignaturas), lo que ha trasmitido la Consejería a los representantes sindicales es que en el proceso selectivo de este próximo año se convocarán unas 5.000 plazas.

A las plazas correspondientes a la denominada tasa de reposición (sustitución de las personas que se jubilan, o dejan de trabajar por cualquier otra circunstancia), en estos próximos cinco años habrá que sumar un total de 12.630 plazas que se distribuirán en las próximas ofertas de empleo público en cinco convocatorias de oposiciones, de 2018 a 2022. Este incremento de plazas es consecuencia del acuerdo de estabilidad firmado por la Junta con los sindicatos, y que tiene como objetivo reducir el elevado nivel de interinidad en la educación andaluza, de casi un 20%, para dejarla en torno al 9 por ciento.

En los próximos años se alternarán anualmente las convocatorias de maestros (2019 y 2021) y las del resto de cuerpos docentes (2018 y 2020). Y en 2022 se realizará una convocatoria para todos los cuerpos.

Pruebas no eliminatorias

Otra cuestión que está sobre la mesa es la posibilidad de que las pruebas de las oposiciones no sean eliminatorias. El Ministerio de Educación ha encargado un informe para estudiar la viabilidad de esta medida, que seguramente no se podría aplicar en estas próximas. No obstante, deberían superar la fase de oposición para que les pueda puntuar la fase de concurso. Los cambios en la puntuación no han sido muy bien recibidos por todo el colectivo de interinos. Hasta ahora se sumaba un punto por año de experiencia, hasta un máximo de 5. Ahora se pueden sumar 7 puntos en diez años, por lo que cada año contará 0,7, y no un punto como hasta ahora.

También respecto a los interinos la Consejería de Educación se ha comprometido a modificar la legislación para que deje de ser obligatorio participar en las oposiciones para poder permanecer en las bolsas de trabajo. Otra novedad se refiere a los temarios de las oposiciones. Aunque se anunció que se modificarán en 2019, el cambio se ha retrasado un año más, hasta el 2020.