La bandera feminista ondeará en el mástil del Ayuntamiento de Málaga el 8 de marzo

La bandera feminista ondeará el día 8 de marzo en uno de los mástiles de la balconada central del Ayuntamiento. Con esta acción, y a través de otras como facilitar medios materiales y de difusión de manifestaciones y concentraciones que convoquen las asociaciones de féminas, el Consistorio apoyará la huelga general feminista que se celebrará el día 8 de marzo, conocido como el Día Internacional de la Mujer. Esta acción se llevará a cabo gracias al apoyo de todos los partidos políticos a una iniciativa de IU-Málaga para la Gente, que al llegar a contar con la unanimidad, se ha elevado a institucional y ha sido ratificada en el último pleno. También se aprobó otra en la misma línea de Málaga Ahora en la sesión plenaria de enero. Respecto a la que defendió la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, el único reparo fue del concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, quien pidió que constara que su grupo no apoya las alusiones a la lucha contra el capitalismo que se incluyen en cuerpo de la moción. Se refería Carballo a trozos en los que se habla de la huelga feminista contra «un sistema capitalista y patriarcal, que permite las desigualdades estructurales». Y en este caso, apostillaba el edil naranja que IU siempre acaba metiendo la cuña ideológica en temas generalistas.

Pero salvando este matiz, que a los naranjas les parece importante, el día 8 de marzo, por unanimidad, al igual que otros días representativos de otros colectivos, como el de LGTBI o de los gitanos, el Ayuntamiento de Málaga, que suele hacer gala de su tolerancia y de sumarse a todas las causas, mostrará en mástil una bandera feminista en apoyo a las mujeres que ese día hacen huelga por un modelo social más justo e igualitario.

Las concejalas del PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente y el concejal no adscrito Juanjo Espinosa –que suele hablar en femenino en los plenos, o bueno que lo hacía insistentemente cuando era parte de Málaga Ahora junto a tres concejalas con el objetivo de reivindicar el genérico femenino– se sumarán a la huelga feminista y pedirán al Ayuntamiento expresamente que les descuente el día de su salario. En el caso de Málaga Ahora, IU-Málaga para la Gente será el día completo, y en el caso del PSOE, tan sólo dos horas. Como explicaba la edil Rosa del Mar Rodríguez, el portavoz socialista Dani Pérez también las acompañará pero en un segundo plano. El portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, también se sumará a la huelga. Su compañera Remedios Ramos explicaba su sentir ante esta jornada:«Los cargos públicos tenemos que dar ejemplo, y si de verdad queremos, tenemos que ir nosotras a la huelga porque como decía Marcelino Camacho, el derecho de la huelga se consiguió haciéndola».

Consultadas las concejalas populares explicaban que aún no habían abordado este asunto en común. La concejal Elisa Pérez de Siles subrayaba que ella irá a trabajar como todos los días, y María del Mar Martín Rojo se sumaba a la misma idea, pero añadía que ella haría una pausa de algunos minutos. Es resumen: cada de las concejalas abordará la jornada como considere oportuno.

El año pasado, con el interventor en funciones, Málaga Ahora recibió un escrito, como cuentan, explicando que no se les podía descontar el sueldo porque los concejales tienen libre disponibilidad de horario, motivo por el cual decidieron donar ese día a entidades sin ánimo de lucro. Aún no se sabe qué les contestará el nuevo interventor Fermín Vallecillo este año sobre este particular, pero como explican en Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente siempre queda la opción de donar ese día de sueldo a una buena causa.

Como subrayaba Mirella Giglio, del Movimiento Democrático de Mujeres, en la comisión de Derechos Sociales, millones de mujeres de 70 países ocuparán las calles este día para reivindicar su importante papel en la sociedad. En las iniciativas de IU y Málaga Ahora se abordan las desigualdades y la discriminación que sufren más de la mitad de la población en el ámbito laboral, con cuestiones como la brecha salarial;así como las agresiones sexuales a mujeres y la violencia de género, o el papel de la mujer que sirve para el consumo sexual de los hombres en muchos países del mundo, entre otras cuestiones. En la moción de Málaga Ahora, además, se exige que se le traslade a toda la plantilla del Ayuntamiento, incluyendo organismos autónomos y empresas públicas, la concentración a las doce a las puertas de la sede central, así como los acuerdos a favor de las mujeres aprobados en la moción.

Por ahora, habrá concentraciones el día 8 a las 12.00 horas en la plaza de la Constitución, la puerta del Materno Infantil, el aeropuerto, el Parque Tecnológico, la Ciudad de la Justicia y el edificio de usos múltiples, como informa en las redes sociales la Coordinadora 8 de marzo. Por la tarde está prevista una manifestación a las 19.00 horas, en la plaza de la Marina.