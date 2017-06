Una cueva excepcional sin protección

Los recortes tienen consecuencias. Y otra de sus consecuencias la ha sufrido nuestro pasado en piedra. Concretamente, la Cueva de la Victoria, un yacimiento excepcional ya que en sus paredes se da una extraña convivencia del arte rupestre del paleolítico con el del neolítico. Esta singularidad es la que convierte este conjunto integrado en el Parque Arqueológico del Mediterráneo en un referente para científicos e investigadores, aunque no tanto para visitantes. La principal causa es su difícil acceso, ya que hay que descender varios metros en vertical para alcanzar su primera sala. No obstante, eso no ha sido un impedimento para que este milenario recinto funerario haya sido invadido y se hayan dañado sus pinturas rupestres. El alcalde de Rincón de la Victoria, Francis Salado, que tomó posesión hace poco más de una semana tras prosperar una moción de censura contra la coalición encabezada por la socialista Encarnación Anaya, fue ayer tajante al señalar a SUR que el anterior equipo de Gobierno rinconero «eliminó» a su llegada en 2015 el contrato de mantenimiento del Parque Arqueológico del Mediterráneo. La cueva se quedó sin amo y el candado que impedía su acceso no tardó mucho en ser eliminado.

El arqueólogo Pedro Cantalejo, que ha estudiado la Cueva de la Vitoria desde los años 80, destacó ayer a SUR la singularidad arqueológica de esta cavidad y lamentó que «solo nos acordamos de ella cuando ocurren estos episodios». El experto y conservador de la cercana Cueva de Ardales, que es autor junto a María del Mar Espejo de ‘Arte rupestre paleolítico en el complejo de Cuevas del Cantal’ (2006), señaló que la cavidad del Rincón de la Victoria tiene gran valor ya que conviven pinturas paleolíticas con 30.000 años de antigüedad en la misma pared en la que 23.000 años después se realizaron dibujos esquemáticos del neolítico. «Es una asociación muy rara que se da en apenas una decena de yacimientos en el mundo», manifestó el arqueólogo que abogó por fomentar las visitas y la investigación ya que esta ocupación impide actos vandálicos.

Descubierta por el arqueólogo Henri Breuil en 1918, la Cueva de la Victoria forma parte de un complejo subterráneo en el que también se integran las cavidades del Higuerón y del Tesoro. Tras su abandono la década pasada, la Victoria fue rehabilitada e reinaugurada como parte del Parque Arqueológico del Mediterráneo en 2005, aunque el estado de abandono ha vuelto los últimos dos años. Esta falta de custodia por parte del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria como propietario de la cueva va en contra de la propia catalogación del yacimiento que está declarado Bien de Interés Cultural, lo que supone la máxima protección en la Ley de Patrimonio.

Esa falta de conservación y supervisión municipal se convirtió ayer en territorio de confrontación política. Así, el grupo del PP en Rincón pidió ayer la dimisión como concejala de Encarnación Anaya ya que, según el Partido Popular, la anterior alcaldesa tuvo además conocimiento de la presencia de «daños» en la cueva. Así, el Grupo de Montaña Málaga había comunicado en enero la acumulación de basuras, pero no el Ayuntamiento «hizo nada al respecto», aseguraron los populares.

Arriba, interior de la cueva tras su limpieza y rehabilitación. Abajo, a la izquierda, entrada actual a la Cueva de la Victoria. la derecha, cómo se encontraron la Cueva de la Victoria. / SUR

Por su parte, Anaya dijo a SUR que va a presentar una demanda por injurias y calumnias contra el PP, ya que negó que el parque estuviese abandonado. Según explicó eran empleados locales los encargados de su mantenimiento. Además, apuntó que no le constan las denuncias de la asociación Grupo de Montaña de Málaga.

La Guardia Civil y Cultura analizan hoy los destrozos Agentes del Seprona de la Guardia Civil tienen previsto acceder hoy a la Cueva de la Victoria para comprobar los daños. Un arqueólogo de la Junta les acompañará.

La delegada de Cultura, Monsalud Bautista, explicó ayer a SUR que el pasado viernes recibieron comunicación del ayuntamiento rinconero de los actos vandálicos en el interior de la Cueva de la Victoria y señaló que, en la jornada de hoy, un arqueólogo de la Junta de Andalucía acompañará a los agentes del Seprona de la Guardia Civil para dictaminar los daños sobre las pinturas rupestres, en la que se han realizado grafitis y, lo que es más preocupante, también rayaduras sobre la piedra.

Desde que se produjo el descubrimiento de estos actos vandálicos, la Cueva de la Victoria permanece sellada a la espera de la llegada de los efectivos policiales que hoy realizarán pruebas científicas para la búsqueda de huellas de los autores de las inscripciones sobre las pinturas rupestres. Además, la cavidad cuenta con diferente mobiliario que indica que la cueva estaba siendo utilizada como lugar de reunión.