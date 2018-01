Andalucía pedirá nivelación total de servicios en la nueva financiación

La comunidad pierde hasta el 3,8% de PIB con el modelo actual

No hay día en que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no urja al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a cumplir su compromiso de renovar el modelo de financiación autonómica, que antes de fin de 2017 tenía que estar ya negociándose. La presidenta argumenta que cada día que pasa Andalucía sigue perdiendo recursos porque el modelo actual castiga a la comunidad, al destinar menos dinero que el que reciben la media de las comunidades. De eso se trata en el debate sobre financiación: lograr un sistema que acabe con la actual insuficiencia de recursos, evitar las diferencias injustificadas entre comunidades, todas las cuales tienen argumentos para quejarse de lo que reciben.

En el caso andaluz, las cifras hablan de una de las comunidades más perjudicadas. Según los datos de la Consejería de Hacienda, Incluso las comunidades mejor financiadas saben que les están faltando Andalucía ha dejado de recibir con la aplicación del modelo vigente 5.522 millones de euros y existe una diferencia «absolutamente injustificada» de 818 euros/habitante entre las comunidades mejor y peor financiadas. El efecto de esta infrafinanciación, asegura el Gobierno andaluz, es que Andalucía ha perdido 3,8 puntos del PIB y 220.000 andaluces se quedan fuera del modelo.

Según las fuentes, el ‘gap’ entre la comunidad mejor y peor financiada por habitante ajustado asciende a 818 euros. La que más recibe es Cantabria (3.087 € por habitante) y la que menos, Valencia (2.269 € por habitante).

Si bien las críticas son al modelo, adoptado por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, la Junta esgrime que la desigualdad de financiación por habitante ajustado ha aumentado considerablemente durante el mandato de Rajoy. Si en 2009 la diferencia entre la comunidad que más recibía y la que menos por habitante era de 489 euros, en 2015 alcanza los 818 euros.

Además, Andalucía obtiene unos recursos por habitante inferiores a la media: 2.296 euros frente a los 2.400 euros de la media. Se trata por tanto, de 104 euros menos por habitante que la media y también 791 euros menos que Cantabria, la mejor financiada.

Con la liquidación de 2015 Andalucía ha dejado de recibir 850 millones con respecto a la media, «un montante que le hubiera correspondido si hubiera estado en la media de financiación que reciben las comunidades autonónomas», dice la Consejería. Esta cifra se añade a los 4.672 millones que se han dejado de recibir entre 2009 y 2014, lo que eleva el déficit de financiación acumulado por Andalucía hasta los 5.522 millones.

La posición del Gobierno andaluz ante el nuevo modelo parte de reclamar que éste cuente con recursos suficientes y que se sitúe en el centro del debate las necesidades de los ciudadanos, más que las capacidades fiscales o de territorios.

Además la Junta defiende que el modelo tiene que financiar en igualdad de condiciones todas las competencias transferidas y no sólo los servicios públicos básicos. «Esto que parece obvio no lo es tanto», indica Hacienda, pues ahora «el sistema ofrece la misma financiación por habitante ajustado para servicios públicos fundamentales, pero no para el resto de competencias. Esto provoca que para blindar los servicios públicos fundamentales las comunidades infrafinanciadas tenemos detraer recursos de otras políticas, fundamentalmente en inversión».

La ‘nivelación total’ que pide la Junta consiste en que «el sistema proporcione idénticos recursos financieros para la prestación de los servicios públicos fundamentales, pero que también proporcione la misma financiación per cápita (a igualdad de esfuerzo fiscal) en otras políticas. Es una cuestión de equidad. No puede dejarse al albur de la desigual capacidad fiscal de cada territorio la inversión pública, la apuesta por la cultura, el impulso del desarrollo económico, etc. Todos estos aspectos influyen en la calidad de vida de la ciudadanía y deben cuidarse, ya que el modelo actual de nivelación parcial supone una dificultad añadida para que una comunidad como Andalucía pueda converger al ritmo que nos gustaría».

La Junta de Andalucía pide asimismo ajustar mejor la población sobre el marco anterior, para que la cifra base se aproxime más a la población de derecho, «y que no haya ciudadanos que en la práctica no cuenten para el sistema», como hasta ahora.