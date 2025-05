El Unicaja, preparado para la batalla de Atenas

Hay pocas ciudades en el mundo que tengan el aura de Atenas, cuna de la civilización moderna. Escenario de grandes gestas históricas, hogar de genios ... y filósofos. Separadas por miles de kilómetros, la vinculación de la capital griega con Málaga es fuerte. Aquí el Unicaja se codeó con la nobleza del baloncesto europeo en aquella Final Four de la Euroliga que miles de aficionados cajistas guardan en la memoria. Han pasado 18 años de aquella semana fantástica protagonizada por el equipo que entrenaba Sergio Scariolo. Los más jóvenes lo habrán escuchado de sus padres. Historias de cómo aquella plantilla que sorprendió a todos para acabar tercera de Europa.

Ahora el Unicaja vuelve a Atenas con otra aura, la de campeón. Justo cuando se cumple un año del título logrado en Belgrado ante el Tenerife, el conjunto que dirige Ibon Navarro ha vuelto a hacer el camino que le sitúa a las puertas de la gloria. No es fácil repetir una final europea dos años seguidos, lo que da una idea de la regularidad que ha conseguido este grupo de jugadores, que está marcando una época.

Pero levantar la bonita copa que corona al campeón no será fácil. Pese a ese papel de favorito que le colocan aficionados, rivales y medios de comunicación, Atenas lo que tiene por delante el Unicaja es una batalla. Para estar en disposición de jugar el partido por el título, el conjunto malagueño tendrá que superar a la gran sorpresa de la temporada: el AEK.

El conjunto griego no aparecía, que ejercerá de anfitrión, no aparecía en las quinielas como finalista cuando echó a andar esta Champions en el mes de octubre. En las últimas temporadas su día a día se ha visto salpicado por los problemas económicos, sanciones y los incidentes que han protagonizado sus aficionados. Era un club incómodo para la competición.

Sin embargo, las cosas cambiaron el pasado verano. Recurrió a Dragan Sakota, el entrenador más longevo en el baloncesto europeo y con el que ganó la Champions en 2018 para reflotar el proyecto. Se fichó a un grupo de jugadores que han combinado perfectamente hasta llegar a esta Final Four impulsados por esa energía extra que da lo inesperado.

El AEK es un equipo sin el orden del Unicaja, pero tiene un puñado de jugadores estadounidenses que respetan a Sakota. Hunter Hale, su mejor anotador, Prentis Hubb, Gray, Grant Golden, Tucker... han creado un grupo que no ha perdido un partido esta temporada delante de sus aficionados. En el Sunel Arena, donde se celebra la Final Four, sólo han ganado el Panathinaikos y el Olympiacos, dos equipos que han alcanzado la Final Four de la Euroliga.

Para el Unicaja será clave superar la presión ambiental de un pabellón hasta la bandera de la ferviente afición del AEK, uno de los aspectos que puede marcar la diferencia en esta Final Four. El ganador de este partido se medirá al vencedor del Tenerife-Galatasaray, una eliminatoria también de pronóstico incierto, aunque la lógica dice que debe prevalecer la solidez del conjunto español, lo que desembocaría en una repetición de la final de la pasada campaña en Belgrado, si el Unicaja es capaz de tumbar al anfitrión.

Los datos del partido

AEK Atenas: Gray, Skordilis, Hubb, Karampelas, Flionis, Bryce, Kuzminskas, Tucker, Hale, Arsenopoulos y Obiesie.

Unicaja: Perry, Díaz, Carter, Taylor, Kalinoski, Barreiro, Ejim, Tyson Pérez, Tillie, Osetkowski, Kravish, Sima y Balcerowski.

Hora y televisión: 20.00, 101 Televisión, Canal Sur, Teledeporte, DAZN y Courtside.