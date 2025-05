Ibon Navarro: «En ningún momento me referí a Osetkowski; no hay ninguna novedad»

Nacho Carmona Málaga Miércoles, 14 de mayo 2025, 12:45 Comenta Compartir

Ibon Navarro visitó este martes el programa de 101TV 'Zona Verde' para valorar la actualidad cajista con motivo del último éxito del equipo, el título ... de la Champions conquistado en Atenas. Entretanto se refirió a lo que dijo en la rueda de prensa posterior a la final sobre la situación personal de algún jugador, dejando claro que no lo dijo por Dylan Osetkowski, su positivo y la sanción que no termina de llegar. «En ningún momento me referí a Osetkowski, evidentemente. Dije que había jugadores con problemas personales y había que ayudarles y apoyarles para seguir. Si el problema que tiene Dylan es el de la sanción y llega, difícilmente puedo hacer yo algo para ayudarle a quedarse. O no me expliqué muy bien o no se me quiso entender... o las dos cosas», declaró al respecto.

Sacando el lado más humano de quienes conforman el Unicaja, el vitoriano tocó este tema más en profundidad. «Hay problemas en el equipo porque somos personas humanas. Todo el mundo tiene familia y allegados. Algunos están muy lejos y se hace difícil llevar cosas que están pasando al equipo. Han pasado durante la temporada y hemos conseguido tener a la gente enchufada. Kameron, Killian, Dylan... y algo más que no ha trascendido. Se nos están acumulando a final de temporada», reveló. Tillie, sin ir más lejos, se perdió el primer partido ante el Reggiana por un motivo de índole personal. Lo exigente que se presenta el calendario tampoco ayuda, asegura, a despejar la mente de este tipo de cosas. «La Liga griega está en semifinales, la NBA está en los 'play-off' y los americanos de la ACB piensan que aún les quedan tres semanas aún. Llevamos cuatro de cuatro (títulos) y es más complicado todavía tenerlos centrados», declaró.

