Ibon Navarro: «Hemos entrado muy bien de energía»

Ibon Navarro se mostró contento y satisfecho con la actuación de su equipo este sábado. «Ha sido un partido al que hemos entrado muy bien ... de energía, sobre todo a nivel defensivo. Hemos estado francamente bien en el primer cuarto. En el segundo hemos tenido un problema de acierto, pero hemos hecho una buena primera parte a nivel defensivo. En el tercer cuarto no estuvimos bien, sobre todo en ataque, y al final hemos recuperado el orden en ataque. Es una victoria importante para nosotros, que seguimos en la línea de recuperar nuestra seña de identidad a nivel defensivo», valoró el vitoriano.

El gran nombre propio del equipo fue Killian Tillie, que consiguió 20 puntos y 21 créditos de valoración. Navarro, sabedor de que este partido, por las características de los rivales, le vendría bien al francés, apostó fuerte por él: «Él viene de haberse perdido una semana de trabajo por un tema personal y su actitud ha sido inmejorable. Se reincorporó antes de lo que podía. Los 'cuatros' de Bilbao se adaptan bastante bien a sus fortalezas. Ha estado bien, acertado, e incluso en la primera parte ha tenido acciones defensivas de muchísimo mérito».

El 'sacrificado' fue Tyson Pérez, que apenas disputó tres minutos y medio, pues es de la opinión de que no puede ponerlos a todos por igual cuando son tantos. En la línea de los interiores, se refirió también a Balcerowski y al 'plan' que están siguiendo con él, para que recupere la confianza y vuelva a su mejor nivel: «No hay ninguna misión que se vaya a completar de un día para otro. A veces, menos es más. Tenemos que empezar por sumar, sin hacer raíces cúbicas. Hay que ir poco a poco con él. Parte de un proceso, no hay una misión de un día. Los jugadores no cambian de un día para otro».

Preguntado también por los plazos de las lesiones de Ejim y Djedovic, aseguró que van «día a día», y que lo del canadiense es «menos malo» que lo del bosnio. Además, reconoció estar algo preocupado por tener que meter en dinámica después a dos jugadores que ya han pasado por lesiones esta temporada.