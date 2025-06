Ibon Navarro: «Tenemos 14 potenciales jugadores de equipos de Euroliga y cuando llega uno, no te puedes enfadar»

En medio de este huracán que está viviendo el Unicaja en los despachos en las últimas horas, el entrenador del conjunto, Ibon Navarro, ha atendido ... a los micrófonos de Cope Málaga en una entrevista en la que ha repasado las altas, las bajas, y en general, el presente y futuro del equipo. Una charla en la que, como no podía ser de otra forma, ha comenzado valorando la primera marcha confirmada del día, la de Kameron Taylor, que ficha por el Valencia tras haber abonado este su cláusula de rescisión del contrato que le unía con la entidad hasta 2027 y que ascendía a 800.000 euros.

La marcha de Taylor

Sobre esta importante baja para el equipo, así como por los entresijos de las ofertas en el mundo de la canasta, Ibon valoró: «Hay clubes y entrenadores que no lo hacen, pero muchos te llaman para preguntarte por jugadores tuyos y es normal. Esas llamadas habían sido por Kameron Taylor. Esos clubes tenían la capacidad económica de hacer frente a su salida, no estaba la cosa segura, pero sé que podía pasar. En el caso del Valencia no pasó (que le llamaran) porque estábamos en competición, pero sí que sabíamos de su interés».

Además, confiesa el técnico vasco que realmente, no esperaba que el conjunto taronja fuese finalmente el elegido, porque había candidatos más potentes aún sobre la mesa. «No era el movimiento que preveíamos, pensábamos que sería de otro club con más importancia todavía pero al final sí, ha sido el Valencia».

El potencial de los equipos de Euroliga

Uno de los temas principales de la conversación fue la relevancia que adquiere, para los jugadores, el llegar a equipos que compitan en la máxima categoría europea, condición que ha motivado no sólo la marcha de Taylor, si no también de Yankuba Sima. Sobre esto, dijo: «Es la competición en la que están los mejores y me parece muy normal que los jugadores quieran estar ahí y luego hay que ser coherentes. Este es un buen escaparate para estar en equipos de un potencial mayor, porque aquí, por la forma de trabajar que tenemos, no hay jugadores que jueguen más de 22 minutos. Nadie va a venir a coger una estrella, las estrellas son las mismas de hace cinco años, pero van a venir aquí a coger jugadores y tener impacto«.

Asimismo, añadió: «Nosotros tenemos 14 jugadores que son potenciales jugadores de Euroliga y cuando llega uno de Euroliga no te puedes enfadar. Lo estamos haciendo bien cuando varios jugadores en los últimos años se han marchado a estos equipos de Euroliga, estaremos haciendo bien las cosas. Haber sido el trampolín de jugadores a la Euroliga, igual hace que quieran venir más jugadores aquí, para mostrarse aquí y dar un salto mayor».

Sobre la marcha de Sima

Después de hablar largo y tendido sobre el atractivo de jugar en la Euroliga, sobre la marcha de Sima al Valencia, que se hará oficial próximamente, comentó, en tono jocoso: «Yankuba me puso 'Buenos días', y le dije que de buenos, nada. Sólo puedo felicitarle y desearle toda la suerte salvo cuando juegue contra nosotros».

Renovaciones

Se mostró dubitativo Ibon sobre los nombres que aún quedan sobre la mesa en lo que respecta a la negociación sobre su continuidad: Melvin Ejim, David Kravish y Killian Tillie. «Vamos a esperar hasta el 30 de junio para ver desde dónde partimos. Tomar decisiones rápidas ahora puede hacer que te pilles los dedos. Vamos a ver qué pasa con los que pueden entrar y salir. Vamos a esperar unos días para ver cómo se mueve el mercado. Además, cuestionado concretamente por Tyson Pérez, añadió: «está a gusto y que puede mejorar aún más y vamos a ver si se puede concretar esa continuidad, es un jugador importante para nosotros».

Los fichajes confirmados

Por el momento, los fichajes que se han confirmado son los de Melvin Pantzar,, Xavi Castañeda y Webb III, tres piezas con perfiles distintos que obligarán a dar un giro al juego del equipo. «Son muy diferentes, así que seguramente tendremos que cambiar muchas cosas sobre cómo jugar el año que viene. James tiene poco que ver con los '4' que hemos tenido hasta ahora, se mueve y tira como un '3'. Xavier es muy distinto al Tyson Carter que se va pero no es tan distinto al Tyson que llegó, no ha podido jugar en la segunda parte de la temporada por lesión y aún así fue de los máximos anotadores de la liga francesa. Lo teníamos en el radar desde que supimos que Carter se iba y Juanma se puso a la tarea»

Nzosa, ¿de vuelta?

Se cuestionó al técnico sobre la posibilidad de regreso de Yannick Nzosa (cedido en el Fuenlabrada) para completar el roster. A lo que Ibon respondió: «Sobre él había expectativas altas, luego pierde fuelle, llegan las lesiones y parece que ahora no vale para nada y no es así. Lo que tiene que hacer es volver a ser jugador, tener un año en que entrene y juegue con regularidad, sin lesiones y a partir de ahí, volver de nuevo al camino. No sé si es el momento, aún es del club y cupo, pero ahora mismo estamos en un momento de turbulencias, así que toca esperar»

Sobre el inicio de la nueva temporada

El técnico incidió en que después de varias temporadas sin apenas cambios, les costará volver a unir los nuevos engranajes, a lo que también recordó que durante el verano habrá ausencias por las competiciones internacionales. Pero añadió: «Será una pretemporada difícil, no tendremos un nivel de juego como el del año pasado, será distinto, pero creo que tenemos que tener claras las prioridades, que son construir y llegar a un punto bueno lo antes posible, pero sin prisas»

Aspectos a mejorar

No acabó contento Ibon el tramo final de temporada y es que asegura que hay un aspecto sobre el que tienen que seguir trabajando: «Nosotros, después de un partido muy bueno contra un gran rival, nos hemos metido un tortazo al día siguiente. Sin ir más lejos, después del día que ganamos al Barcelona, tocó el Manresa, por ejemplo. No hemos sabido digerir muy bien eso. En cuartos de final nos encontramos al Barcelona. Yo en la semifinal pensaba que al jugar contra el Madrid nos activásemos, pero no lo hicimos. Tiramos el primer partido, que ha sido muy importante…».

Darle valor a los títulos

El técnico vasco ha sido el autor de la consecución de seis de los diez títulos que tiene el club hasta la fecha. Cuestionado por esta impecable racha desde su llegada, valoró: «No va a volver a pasar a corto plazo, seguro. Lo más normal es que no volvamos a ganar un título en las próximas temporadas. Es complicado hacer creer a la gente este mensaje. Lo normal es que de tres partidos, le ganemos uno al Real Madrid o al Barcelona».

Caso Osetkowski

En el tramo final de la charla, se le preguntó por el 'Caso Osetkowski', la sanción que nunca fraguó y su marcha. Un tema sobre el que el técnico ha incidido con mucha sinceridad y comprensión: «Hemos sido un poco injustos con Dylan. Hay gente que expresa sus emociones de una manera y otros que lo ocultan detrás de una fachada y Dylan es así. La gente decía que estaba desconectado, pero no es así, tenía un problema que le sacó a nivel mental, no tenía nada que ver con su fichaje o su sanción, era otra cosa. Él necesitaba cosas que le obligaran a pensar en algo que no fueran sus problemas, pero era muy difícil para él gestionar estas cosas».

¿Irse a la Euroliga?

Navarro cuenta con contrato hasta 2027 pero, ¿qué pasaría si le llegase la oferta de un equipo de Euroliga? Responde: «No te voy a decir que no, a todos nos gustaría, pero lo que creo es que no sé si este modelo que tenemos aquí es válido en la Euroliga, esta forma de gestionar un grupo o de jugar es válido en un equipo donde hasta 2-3 estrellas que juegan 30 minutos. Sí que me gustaría, sería un reto muy grande pero igual no tengo que irme a ningún lado para jugar esa competición. No es una cosa que ahora mismo sea prioridad absoluta».