Bertomeu echa el candado: «No superaremos los 18 equipos» El presidente del Maccabi, Shimon Mizrahi, y Jordi Bertomeu, ayer en Tel Aviv. / EUROLIGA El director ejecutivo de la Euroliga adelanta que la competición no crecerá en las próximas temporadas JUAN CALDERÓN Viernes, 18 octubre 2019, 18:20

Nuevo portazo a la ampliación de la Euroliga, Jordi Bertomeu, dio un portazo a las aspiraciones de muchos equipos de ser incluidos en una posible ampliación del torneo de los 18 equipos actuales a los 20. El directivo no lo ve viable por el conflicto que originaría con las ligas nacionales. Así, la Eurocup, que a partir de ahora será la única vía para entrar en la Euroliga, se mantiene como la única alternativa para el Unicaja y otros clubes de estar presentes en el principal torneo continental.

«El hecho de que nos quedemos en los 18, no los superemos y no vayamos hacía adelante es porque 18, en mi opinión, es un buen balance entre nuestra distribución en el territorio europeo, la calidad de los equipos, y su compatibilidad con las sus ligas nacionales. Así que si nosotros queremos ir más lejos, probablemente sería una situación en la que nuestros clubes no podrían jugar en las ligas de sus países. Si eso ocurre y cuando, es algo que nadie sabe y, por supuesto, yo tampoco«, dijo Berteomeu en declaraciones a medios de Israel.

Del mismo modo, el director ejecutivo de la Euroliga insistió en que en los próximos años la idea es ampliar el listado de equipos con licencia fija a 16, teniendo en cuenta que ahora hay once, y que la Euroliga estaría completada con los dos que promocionen desde la Eurocup.

Esta temporada tendrán acceso directo a la Euroliga tanto el campeón como el subcampeón de la Eurocup 2020, lo que hace más atractiva esta competición para los equipos participantes. . Si alguno de estos dos equipos –esta próxima temporada Alba Berlín, subcampeón, y Valencia, campeón– logra alcanzar el play-off de la Euroliga, mantendrá su plaza en la máxima competición europea y Es decir que el Unicaja necesita llegar a la final de la Eurocup y que ni Valencia ni Alba Berlín lleguen a los 'play-off' de Euroliga. Por último, por lo que España podría volver a tener cinco representantes: los tres con licencia A (Real Madrid, Barcelona y Baskonia), el Valencia si entra en 'play-off' por delante del Alba y el Andorra, el Joventut o el Unicaja si alguno logra ganar el título de la Eurocup.