Cristian Albeiro Carmona Hernández: impulsando una Transformación digital ética, humana y globalmente inclusiva

Cristian Albeiro Carmona Hernández se ha posicionado como un firme defensor de la integración de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial (IA) y el blockchain, ... de una manera ética y responsable. Para él, la digitalización no debe ser vista solo como una herramienta de eficiencia, sino como una oportunidad para construir una sociedad más inclusiva, justa y sostenible.

«La digitalización es el futuro, pero ese futuro debe ser justo para todos. Si no integramos principios éticos sólidos, corremos el riesgo de crear sistemas que, en lugar de sumar, agraven las desigualdades», explica Cristian Albeiro Carmona. En un momento en que la IA está transformando rápidamente sectores como la salud, la educación y la economía, él subraya que los beneficios de estas tecnologías no pueden concentrarse solo en unos pocos, sino que deben estar al alcance de todas las personas, independientemente de su origen o ubicación.

Su mensaje tiene el apoyo de unas directrices globales impulsadas por organizaciones internacionales, como la UNESCO, que en su Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de 2021, aboga por un marco ético integral para el desarrollo y uso de la IA. La recomendación establece que la tecnología debe servir a la humanidad, respetando los derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental. Cristian Carmona comparte este punto de vista y considera que las empresas deben ir más allá de la mera adopción tecnológica y convertirse en agentes de cambio, integrando la ética en el corazón de sus modelos de negocio.

El impacto negativo de la IA y el blockchain no es solo económico o social, sino también ambiental. Los sistemas digitales, aunque revolucionarios, pueden generar grandes cantidades de desechos electrónicos y consumir enormes cantidades de energía. Cristian Carmona señala que es esencial que el desarrollo tecnológico no se dé a costa del planeta. «El futuro digital debe ser verde. No podemos permitirnos que la innovación vaya en detrimento de nuestros recursos naturales. Las empresas deben asumir su responsabilidad ecológica», afirma.

Pero no solo la industria tecnológica debe ser parte de la conversación; la educación también juega un papel crucial en la transformación ética digital. Cristian Carmona Hernández cree que la clave está en preparar a las futuras generaciones con las habilidades necesarias para abordar los desafíos éticos y tecnológicos del mañana. «No basta con enseñar a programar o usar una computadora, hay que enseñar a pensar de manera crítica, ética y responsable. Solo así podremos garantizar un futuro digital inclusivo y respetuoso», agrega.

El experto destaca que la IA, si se implementa correctamente, tiene el potencial de transformar la vida cotidiana de millones de personas. Desde mejorar la eficiencia de los sistemas de salud hasta garantizar una distribución más equitativa de los recursos, las oportunidades son enormes. Sin embargo, el reto está en no perder de vista la humanidad. «La IA no debe ser una caja negra. Tiene que ser transparente, explicable y accesible para todos. Solo así podremos generar confianza en las personas que dependen de estas tecnologías en su vida diaria», asegura.

Mientras la digitalización avanza a un ritmo vertiginoso, Carmona hace un llamamiento a la acción: «Es un momento crítico para que todos los actores, desde gobiernos hasta empresas, pasando por la sociedad civil, trabajemos juntos para garantizar que la IA sea una fuerza positiva, que transforme la vida de las personas para mejor, y no una herramienta que incremente las divisiones ya existentes».

La innovación digital, cuando se gestiona adecuadamente, tiene el poder de ser el gran igualador, brindando acceso a nuevas oportunidades y soluciones que antes parecían inalcanzables. Cristian Carmona enfatiza que debemos priorizar la ética en cada paso, asegurando que ninguna comunidad, por pequeña o distante que sea, quede excluida del progreso. «La tecnología debe ser un puente, no una barrera. Solo entonces podremos construir un futuro más justo, equitativo y conectado».