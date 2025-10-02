Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Extra Ciudad Autónoma de Ceuta

Cinco años de Ceuta Open Future: comunidad, innovación y futuro

Este programa se ha consolidado como un motor de innovación y acelerador de talento, ofreciendo oportunidades para transformar ideas en proyectos sostenibles y de impacto

SUR

Ceuta

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:06

En 2020, Ceuta dio un paso firme hacia el futuro del emprendimiento tecnológico con la creación de Ceuta Open Future, una iniciativa conjunta de la ... Ciudad Autónoma de Ceuta, a través Procesa, y Telefónica. Cinco años después, este programa se ha consolidado como un motor de innovación y acelerador de talento, ofreciendo oportunidades a emprendedores, estudiantes y profesionales que buscan transformar ideas en proyectos sostenibles y de impacto.

