«Estamos aquí porque aún no nos tocaba irnos» Fragmento del vídeo donde se muestra el atropello, compartido por el actor en Instagram. Dani Rovira difunde el vídeo con el brutal atropello que sufrió en la bicicleta durante el rodaje del documental 'Todos los caminos' SUR MÁLAGA. Miércoles, 16 enero 2019, 00:57

«Estamos aquí porque aún no nos tocaba irnos...». Junto a esta frase publicaba Dani Rovira el vídeo del brutal atropello que sufrió durante el rodaje de 'Todos los caminos', un documental con el que busca dar visibilidad al síndrome de Rett, como publica 'ABC'. «Los planes de Paco en esta vida eran otros. Los planes de todos a veces son otros, pero de repente y cuando menos te lo esperas... Cambia todo», añade. El accidente ocurrió en Francia, cuando apenas llevaban cuatro etapas de las once que tenían que completar para llegar al Vaticano. El vídeo se ha convertido en un fenómeno viral.

Según confirmó la productora del documental, el grupo de ciclistas que sufrió el accidente lo forman, además del actor Dani Rovira, el padre de una niña con Síndrome de Rett, un bombero y el entrenador personal Martín Giacchetta, quien se llevó el impacto principal. El vídeo, que fue publicado por primera vez por Giacchetta, muestra cómo un coche de color negro se sale del carril principal y arrolla a los dos ciclistas que estaban en plano.

El conductor, según explicó después, se distrajo con su teléfono móvil. El aparato se le cayó y, mientras intentaba recuperarlo, perdió el control del vehículo y los atropelló. «Declaró que no nos vio. Y pasó lo que pasó. Podía perfectamente haber matado a tres personas», reconoce Giacchetta.

«Hoy te atropella un coche, mañana te toca la lotería y pasado te diagnostican esclerosis múltiple, la vida es así»

«Nadie entiende por qué no nos pasó. El peor golpe me lo llevo yo. Luego, Dani Rovira y Paco se llevaron también un gran golpe, pero no nos pasó nada. Es increíble cómo se parten dos bicicletas y la mía, sólo la rueda. Salió volando y sólo se rompió la rueda. Ninguno de nosotros se rompió ningún hueso. Una cosa increíble», añadió.

El Rovira más solidario

El documental muestra al Rovira más solidario, una perspectiva que ya se muestra en '100 metros' o en las diferentes actividades de las que ha formado parte. Durante el trayecto no faltaron las risas, que «fueron la banda sonora», aunque también hubo momentos difíciles a los que debieron enfrentarse, según ya contó la redactora Helena de la Casa. No sólo superaron al cansancio, en una de las etapas un coche los arrolló.

«Sabemos cómo sucedió porque se grabó. Estuve todo ese día en shock. No sentí miedo, eso me llegó al día siguiente cuando tuve que volver a montar en la bicicleta. Ahí fue cuando me empezaron a temblar las piernas. Fue un punto de inflexión en el documental y una metáfora de lo que te puede pasar: hoy te atropella un coche, mañana te toca la lotería y pasado te diagnostican esclerosis múltiple, la vida es así», señala Rovira.