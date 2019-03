¿Cuánto tiempo te mantendrías en plancha? El 'plankas challenge' pone a prueba tu resistencia abdominal

¿Cuánto tiempo serías capaz de mantenerte en plancha? ¿Un minuto, cinco... o apenas 20 segundos? Algunos personajes famosos como Alejandro Sanz, David Bisbal, Marc Márquez o Jorge Lorenzo se han puesto a prueba aceptando el reto que lanzó a través de Instagram la novia de Fernando Alonso, la modelo italiana Linda Morselli, junto a una amiga, Renata Zanchi. Bajo el hashtag #theplankas, el desafío consiste en realizar este ejercicio durante 30 días, aumentando progresivamente el tiempo de duración. Se empieza por una plancha de 20 segundos y finaliza con una de cinco minutos.

La famosa plancha, muy habitual en Pilates y Yoga y cada vez más de moda en cualquier rutina de entrenamiento de core que se preste, es un ejercicio isométrico (estático) en el que no solo se implica la zona abdominal (recto abdominal, oblicuos y transversos), sino glúteos, paravertebrales, brazos y la musculatura del suelo pélvico y la cadera. La más habitual es la frontal, con el apoyo en los antebrazos y los dedos de los pies, en la que el cuerpo se mantiene en todo momento en paralelo con el suelo. Hay que evitar elevar o bajar la zona lumbar, así como la cabeza, que debe estar en línea con el resto del cuerpo, para evitar lesiones y, por supuesto, lograr la efectividad deseada.

El primero en sumarse a esta iniciativa fue el propio Alonso, quien no dudó en comenzar la prueba en el día 11, cuando el tiempo que se debe permanecer en plancha es de un minuto. El piloto asturiano nominó a David Bisbal, Marc Márquez y a Jorge Lorenzo.

El cantante almeriense no tardó ni 24 horas en aceptar el reto y también tachó del calendario #theplankas el día 11. David Bisbal fue más allá y lanzó el guante a todos sus fans y a Sebastián Yatra, Alberto Contador y Jesús Calleja.

Sebastián Yatra y Alberto Contador aceptaron el desafío. Al cantante colombiano le costó sudor y casi lágrimas superar los dos minutos, mientras alguien intentaba de fondo distraer su mente (la gran traidora en el reto de las planchas) haciéndoles preguntas del tipo: «¿A ti qué te motiva?», a lo que Yatra respondió: «No sé, mi familia, el amor».

Alberto Contador también sacó su lado más competitivo y se mantuvo en plancha durante un minuto con un compañero de excepción, su perro, que aprovechó la sombra que daba el cuerpo del ciclista para tumbarse.

Alejandro Sanz también se sumó al reto, gracias al «detalle», como él mismo dijo, tuvo el artista, escritor y diseñador de moda Domingo Zapata. Sanz, haciendo gala de su humor habitual, dijo que empezaba en el día 11 porque «20 segundos era suave». De hecho, en una plancha perfecta, el cantautor presumió de que en esa postura «puedo estar hasta mañana».

En el circuito de Qatar y vestido con un mono de competición, Marc Márquez también se animó a superar el minuto, aparentemente sin esfuerzo y hablando continuamente a cámara. Desde la misma ciudad, aunque en la habitación de un hotel, Jorge Lorenzo también tomó el guante que le lanzó su amigo Fernando Alonso.

Estos son solo algunos de los famosos que no han dudado en poner a prueba su fuerza abdominal, unos con mayor destreza que otros. Y tú, ¿te animas? Si es así, recuerda que la técnica es fundamental en este tipo de ejercicio. Si no se realiza de manera adecuada puede causar lesiones. Tampoco hay que excederse en el tiempo. Por ejemplo, para aguantar en esta posición durante los cinco minutos que implica el reto final de #ThePlankas hay que estar en muy buena forma física, más aún para superar este tiempo. El récord mundial, reconocido en el Guinnes de los récords, lo tiene Mao Weidong que logró mantener una plancha frontal durante cuatro horas y veintiséis minutos.

El reto de 'Bring Sally Up'

La fuerza mental es incluso más importante que la resistencia física. Por ello, la música puede convertirse en una buena aliada cuando la cabeza se empeña en asegurar que el cuerpo no es capaz de aguantar un poco más. Esta es la base de otro reto viral, el 'Bring Sally up', que tiene al tema 'Flower', de Moby como protagonista. El desafío es mantenerse durante los 3 minutos y 53 segundos que dura la canción alternando una plancha frontal con fondo de brazos subiendo cuando la canción dice 'up' y bajando cuando marque 'down'. Así lo hacen en la escuela de artes marciales Rising Dragon School.

Existe una variante de este reto, en el que el fondo de brazos y la plancha frontal se cambian por sentadillas.