El Museo Thyssen acoge una nueva edición de las Jornadas AMS Sport Ultrasound

AMS Centro Médico del Ejercicio es un grupo fundado en 2004 por el Dr. Guillermo Álvarez y Paco Ávila. Bajo la Dirección General de ... Juan José Linares, se ha convertido en el mayor grupo de Medicina y Fisioterapia privada de la provincia, con dos centros propios en Málaga y Marbella, además de ocuparse de la gestión de otros 10 centros de Fisioterapia y Rehabilitación en la provincia malagueña. La alta capacitación de su equipo multidisciplinar, formado por médicos, fisioterapeutas, readaptadores, nutricionistas y logopedas, que trabajan de manera coordinada para ofrecer una atención integral personalizada; unida a su apuesta por la tecnología de vanguardia para la valoración funcional, el diagnóstico y el tratamiento de lesiones, les ha convertido en una referencia en su sector a nivel nacional e internacional. Un año más, ahondan en su faceta divulgadora con las Jornadas AMS Sport Ultrasound, que celebraron este viernes 31 de octubre en el Museo Carmen Thyssen de Málaga su decimocuarta edición, bajo el leit motiv 'El Arte de la Medicina MSK'.

Las jornadas están dirigidas por el Dr. Guillermo Álvarez Rey, médico especialista en Medicina y Traumatología del Deporte y director médico del grupo, además de vicepresidente primero de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte (Setrade). Comenzaron como un seminario-jornada dentro de un máster oficial en Traumatología del Deporte de la UCAM, del cual fui alumno hace mas de 20 años. A partir de aquí, decidimos que plantear esta reunión anualmente podría ser un escaparate de ciencia por parte de la empresa, un aspecto que siempre trabajamos con todo tipo de acciones a lo largo del año (sesiones clínicas, investigación, publicaciones, presentaciones en reuniones nacionales e internacionales, formación reglada, etc…)», recuerda acerca de su origen el doctor. «Ahora son unas jornadas de referencia a nivel nacional, y seguimos celebrándolas porque es ya el público quien nos demanda seguir realizándolas», comenta acerca de su éxito.

Entre las novedades de esta edición, destaca su ubicación en el Museo Thyssen de Málaga, «un espacio alejado de entornos clínicos u hoteleros que permite también a los asistentes disfrutar del centro de nuestra ciudad,», pone en valor su director. «También hemos querido ampliar los tiempos de debates y preguntas de los ponentes y asistentes. Creo que esto último, un aspecto siempre muy valorado y enriquecedor para todos», apunta.

La importancia de un enfoque humanista de la medicina

Bajo el título «El Arte de la Medicina MSK« o músculo-esquelética, las Jornadas AMS Sport Ultrasound han abogado este año por la importancia de un enfoque humanista en la medicina. «Cada vez más estamos inmersos en un mundo ultra digital, con avances constantes en ámbitos como el diagnóstico por la imagen, la robótica, la inteligencia artificial, etc. Pero no podemos perder de vista que la medicina gira exclusivamente en torno al paciente, y esta visión humanista implica una buena entrevista clínica, además de una buena exploración física y un correcto razonamiento clínico, y todas ellas no deberían de ser sustituidas nunca a favor y mucho menos de forma exclusiva por la tecnología o la digitalización», reivindica el director de las jornadas.

Ampliar Público asistente a las Jornadas AMS Sport Ultrasound.

A lo largo de las diversas ponencias, se han abordado temas de muy alta prevalencia como el deterioro articular o las lesiones condrales en la rodilla, las lesiones musculares, las tendinopatías, el dolor relacionado con el manguito rotador, la ortobiología o medicina regenerativa, el dolor MSK o la inteligencia artificial. «Para finalizar, aludiendo al título de las jornadas y a la sede de las mismas, hemos podido escuchar a la redactora jefa de SUR, Ana Perez-Bryan, hacer un repaso histórico del entorno del museo, de nuestra ciudad y guiños a la historia de la medicina local y especialmente a la relacionada con el ámbito MSK», destaca Guillermo Álvarez Rey.

Como es habitual en estas jornadas, la temática siempre se aborda desde un enfoque multidisciplinar: «Siempre tratamos de abordar los temas de esta manera, pues la filosofía de nuestros centros es ésa, y en esta ocasión tenemos médicos del Deporte, traumatólogos, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas. La solución de los problemas MSK se basa en un diagnóstico preciso, y solo a partir de aquí. y en muchas ocasiones en colaboración con otras especialidades, se puede dar solución a los mismos».

Ponentes de prestigio nacional e internacional

Las jornadas volvieron a reunir este año a ponentes locales, nacionales e internacionales de gran prestigio. Pioneros como el Dr. Balius o Dr. De la Fuente, «referentes en el desarrollo de la ecografía MSK en España, además de una larga lista de cirujanos veteranos o emergentes de gran nivel», detalla su director.

Ampliar Dr. Gil Rodas Font, miembro del Departamento Médico del FC Barcelona.

Entre los ponentes también hubo pioneros de la medicina ortobiológica como el Dr. Mikel Sánchez, varios expertos en dolor, referentes de la Medicina del Deporte de este país o de equipos profesionales como el FC Barcelona (Dr. Rodas) o el Paris Sant Germain (Dr. Til) o el Dr. Håkan Alfredson, todo un referente mundial como investigador y experto clínico en tendinopatia rotuliana o de aquiles. «No quiero dejar de citar a mi equipo médico y al equipo de Fisioterapeutas, liderado por Mercedes Morales como Directora General de Fisioterapia del grupo AMS/FYE, junto a Ana Belén Fernández como Directora adjunta de FYE, sin los cuales no podría haber llevado a cabo estas jornadas», añade Álvarez Rey.

Pioneros en la incorporación del ejercicio en la rehabilitación

A lo largo de la jornada, volvió a quedar patente el rol pionero y el constante progreso de AMS en la integración del ejercicio como parte del tratamiento de problemas MSK. «Tras más de 20 años desde que empezamos a abordar el ejercicio como recurso para la rehabilitación, ya es algo muy extendido y con gran evidencia detrás, pero nosotros hemos seguido ampliando, creciendo y extendiendo su uso a muchos otros problemas más allá del ámbito MSK, como son el cardiovascular, sobrepeso-obesidad, oncológico, la fragilidad de la tercera edad, etc.», detalla el doctor.

Ampliar Dr. Guillermo Álvarez Rey, médico especialista en Medicina y Traumatología del Deporte y director médico de AMS Centro Médico del Ejercicio.

Por ello, uno de sus lemas siempre ha sido '¡El ejercicio es medicina!': «Es una herramienta fundamental para recuperarte o al menos mejorar tu calidad de vida en muchas enfermedades y patologías. Hasta ahora no existe un fármaco que genere todas las respuestas y adaptaciones que facilita el ejercicio, y ante esta evidencia, no podemos desaprovechar esta oportunidad que nos brinda la mejora de la condición física a partir de un entrenamiento regular y en muchas ocasiones supervisado».

Amplio catálogo de servicios médicos

AMS articula su atención al paciente a través de una amplia gama de servicios, que incluyen medicina deportiva, pruebas de esfuerzo, tratamiento de las enfermedades crónicas del tendón, fisioterapia avanzada, readaptación funcional, ejercicio terapéutico, nutrición y entrenamiento personalizado.

Con el objetivo de ofrecer una atención totalmente personalizados, en AMS desarrollan programas específicos de ejercicio para la salud, como el Programa Oncológico, orientado a mejorar la condición física y la calidad de vida de pacientes durante y después del tratamiento del cáncer; o el Programa Cardio, diseñado especialmente para personas con cardiopatías para mejorar su capacidad funcional y reducir el riesgo cardiovascular bajo una estricta supervisión médica. Su apuesta por la incorporación del ejercicio en la rehabilitación ha dado lugar a iniciativas como el Programa NUAF, que combina nutrición y ejercicio para optimizar la composición corporal y la salud metabólica.

En cuanto al área de Fisioterapia, además de la atención musculoesquelética, AMS dispone de unidades especializadas en fisioterapia neurológica y suelo pélvico, dirigidas por profesionales altamente cualificados.

«En AMS, el paciente es el centro de todo nuestro trabajo. Nuestro objetivo es acompañarle en todo el proceso, desde la prevención hasta la recuperación completa, integrando la ciencia, la tecnología y el ejercicio en un mismo espacio», concluye el Dr. Guillermo Álvarez Rey.