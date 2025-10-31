Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los asistentes a las XIV Jornadas AMS Sport Ultrasound, celebradas en el Museo Thyssen Málaga.
Extra AMS Centro Médico del Ejercicio

El Museo Thyssen acoge una nueva edición de las Jornadas AMS Sport Ultrasound

El evento, de referencia nacional, se ha centrado este año en 'El Arte de la Medicina MSK' o músculo-esquelética

SUR

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:18

AMS Centro Médico del Ejercicio es un grupo fundado en 2004 por el Dr. Guillermo Álvarez y Paco Ávila. Bajo la Dirección General de ... Juan José Linares, se ha convertido en el mayor grupo de Medicina y Fisioterapia privada de la provincia, con dos centros propios en Málaga y Marbella, además de ocuparse de la gestión de otros 10 centros de Fisioterapia y Rehabilitación en la provincia malagueña. La alta capacitación de su equipo multidisciplinar, formado por médicos, fisioterapeutas, readaptadores, nutricionistas y logopedas, que trabajan de manera coordinada para ofrecer una atención integral personalizada; unida a su apuesta por la tecnología de vanguardia para la valoración funcional, el diagnóstico y el tratamiento de lesiones, les ha convertido en una referencia en su sector a nivel nacional e internacional. Un año más, ahondan en su faceta divulgadora con las Jornadas AMS Sport Ultrasound, que celebraron este viernes 31 de octubre en el Museo Carmen Thyssen de Málaga su decimocuarta edición, bajo el leit motiv 'El Arte de la Medicina MSK'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Museo Thyssen acoge una nueva edición de las Jornadas AMS Sport Ultrasound

El Museo Thyssen acoge una nueva edición de las Jornadas AMS Sport Ultrasound