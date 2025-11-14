Juventud que revoluciona la salud dental en Málaga: el relevo generacional de dos hermanos emprendedores

En esta ciudad nuestra que sonríe al Mediterráneo, Generación Dental Clinic Fernández Baca celebra setenta y cinco años de historia, consolidándose como un referente ... en odontología avanzada, donde la tradición familiar y los avances tecnológicos conviven en perfecta armonía.

Y es que en un sector hoy tan competitivo como el de la odontología, la excelencia, la innovación y el trato humano marcan la diferencia. Esas son precisamente las claves del éxito de los hermanos Héctor y Javier Fernández-Baca, dos jóvenes odontólogos malagueños, herederos de una saga familiar de dentistas que, con visión emprendedora, han logrado posicionar su nombre, Generación Dental Clinic Fernández-Baca, como un referente en la nueva odontología digital.

«Nos apoyamos en los valores que nos enseñó nuestro padre, pero adaptándolo a la odontología del siglo XXI, digital y mínimamente invasiva», apunta Héctor.

Una nueva generación de dentistas

El apellido Fernández Baca es, desde hace décadas, sinónimo de salud dental en Málaga. Lo que comenzó, hace cinco generaciones ya, como una consulta familiar, ha evolucionado hasta convertirse en una clínica modelo de la odontología más avanzada, pero sin olvidar la calidez humana que siempre ha caracterizado a este apellido.

Formados en las mejores universidades y con experiencia internacional, Héctor y Javier representan el relevo de una nueva generación de profesionales que entienden la odontología no solo como una ciencia, sino también como un servicio centrado en las personas. Su filosofía es clara: combinar la tecnología más puntera con un trato cercano y honesto.

«Queríamos crear un espacio donde cada paciente se sintiera escuchado y comprendido; gracias a los nuevos avances digitales, el paciente puede ver cómo será su resultado final antes de empezar el tratamiento. Eso genera confianza y mejora la calidad del trabajo», explica Héctor Fernández-Baca, especialista en implantología y cirugía oral.

Por su parte, Javier Fernández-Baca, experto en odontología digital y rehabilitación estética, añade: «Cada sonrisa que diseñamos es única. Nuestro objetivo no es solo tratar dientes, sino mejorar sonrisas, confianza y calidad de vida«.

Diseño, tecnología y confianza

Con unas instalaciones totalmente renovadas que se asoman al puerto de la ciudad, la Clínica, diseñada por el reconocido interiorista malagueño Paco Lago, rompe con la frialdad de los entornos clínicos tradicionales y ha sido recientemente galardonada con un Premio iF Design Award. Su ambiente moderno y acogedor refleja la energía y visión de Héctor y Javier: una odontología moderna, ética y al alcance de todos.

«Queremos que las personas pierdan el miedo al dentista»-afirma Héctor Fernández-Baca- «La confianza se construye con cercanía, claridad y resultados que hablen por sí solos.»

«La odontología ha cambiado mucho en estas dos décadas», señala por su parte Javier:»- Hoy contamos con herramientas que hacen los tratamientos más cómodos y duraderos. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: mejorar la salud y devolver la confianza a nuestros pacientes.»

La combinación entre arte, ciencia y tecnología define cada tratamiento. La Clínica dispone de scanner tridimensional que reemplaza las tradicionales impresiones, brindando resultados más precisos en el diagnóstico y una experiencia más placentera para el paciente. Además, la planificación digital posibilita visualizar el resultado final de cada tratamiento antes de iniciarlo.

Gracias a estas herramientas, Generación Dental Clinic Fernández-Baca logra integrar innovación, estética y funcionalidad, garantizando resultados seguros y estéticamente impecables. Todo ello bajo el enfoque coordinado e integral de un amplio equipo profesional que permite ofrecer soluciones completas y personalizadas en todos los campos de la odontología.

Tradición, innovación y compromiso

En la emblemática Plaza de la Marina, sede de la clínica desde sus orígenes, los dos jóvenes doctores lanzan un claro mensaje de renovación y compromiso a su ciudad «Queremos ser la clínica de confianza de las familias malagueñas, donde cada sonrisa tenga una historia detrás, y nosotros seamos parte de esa historia».