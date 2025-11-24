Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Dr. Andrés de Linares Tuduri en su despacho en la Clínica El Seranil (Benajarafe).
«La IA puede brindar mucha información útil, pero no está capacitada para emitir diagnósticos»

El Dr. Andrés de Linares Tuduri, Director Médico de Clínica El Seranil, advierte sobre los riesgos que conlleva confiar en la IA como sustituto de la atención psicológica profesional

Álvaro Payo

Benajarafe

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:07

La revolución tecnológica propiciada por la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en todos los ámbitos de la vida, unida al inabarcable y descontrolado caudal ... informativo con las que las redes sociales saturan a diario a sus usuarios, ha acabado por provocar peligrosas distorsiones en el ámbito de la salud mental. La potencia y accesibilidad de los nuevos modelos interactivos de IA lleva a muchos, por desconocimiento, a sustituirlos por el preceptivo acompañamiento profesional, con el grave riesgo que ello supone para las personas que padecen enfermedad mental. El Dr. Andrés de Linares, Tuduri, psiquiatra de amplia experiencia y Director Médico de Clínica El Seranil, en esta entrevista arroja luz sobre el reto que supone velar por la salud mental en la era de la información, y la importancia de la atención profesional y del apoyo del entorno.

