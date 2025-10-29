«En nuestras clínicas, el paciente sale con dientes fijos el mismo día, sin las incomodidades de una cirugía convencional»

Clínicas GM Dental han logrado convertirse en una referencia dentro del sector de la salud mental gracias a su enfoque cercano y personalizado, haciendo ... honor a su sobrenombre, «la Sonrisa del Barrio». Su trato próximo y familiar no está para nada reñido con una firme apuesta por las técnicas más avanzadas y la tecnología más vanguardista, como vuelven a demostrar con su sólida apuesta por la cirugía guiada. Charlamos con el coordinador médico de Clínicas GM Dental, Francisco Arcos, sobre esta innovadora aproximación a la salud bucodental.

¿Qué es exactamente la cirugía guiada y en qué se diferencia de una cirugía tradicional de implantes?

La cirugía guiada en implantología que utilizamos en Clínicas GM Dental es, hoy por hoy, la técnica más precisa que existe en el sector bucodental. Nos permite planificar digitalmente la colocación de los implantes antes de realizar la intervención.

Gracias al uso de un escáner 3D del paciente, podemos diseñar por ordenador cuál será la posición exacta de cada implante, con la máxima precisión.

Es una intervención más rápida y mínimamente invasiva para el paciente ya que no precisa de incisiones grandes o colgajos, como se suelen llamar, como puede ocurrir en la cirugía tradicional. En la cirugía guiada solo se realiza una perforación mínima, la cual se efectúa con el uso de férula quirúrgica diseñada específicamente para cada paciente.

Por tanto, la cirugía guiada es más rápida, más segura y mucho más cómoda para el paciente, además de tener una precisión mucho mayor.

¿Qué ventajas aporta esta técnica tanto para el profesional como para el paciente? ¿Se nota realmente una recuperación más rápida o menos molestias tras la intervención?

Absolutamente. La cirugía guiada es mínimamente invasiva, es decir, no precisa incisiones ni puntos y apenas hay sangrado, lo que favorece a que el postoperatorio del paciente sea mucho másllevadero.

De hecho, en la mayoría de los casos el paciente no siente dolor ni padece inflamación significativa, lo que agradecen mucho porque además de ser una intervención más rápida después no padecen la recuperación que pueda suponer una cirugía tradicional.

Además, en Clínicas GM Dental trabajamos con protocolos que nos permiten que el paciente salga el mismo día de la cirugía guiada con sus dientes ya colocados. Para nosotros, eso sí que es aportar a la salud, bienestar y satisfacción de nuestros pacientes, además de ayudarles a ganar calidad de vida ya que vienen sin dientes y salen sonriendo, por algo somos 'La Sonrisa del Barrio'.

¿Cómo ayudan a los pacientes más nerviosos o con miedo al dentista a afrontar este tipo de intervenciones?

El miedo al dentista sigue siendo más común de lo que pensamos, sobre todo entre pacientes que han tenido malas experiencias en el pasado. En Clínicas GM Dental trabajamos precisamente para cambiar esa percepción. Nuestro equipo está formado para acompañar emocionalmente al paciente desde el primer momento, explicándole cada paso del tratamiento y resolviendo todas sus dudas.

Además, la cirugía guiada aporta una gran tranquilidad porque el paciente sabe que todo está planificado digitalmente y que el procedimiento será rápido, sin dolor y sin precisar de sutura. En muchos casos, el propio paciente se sorprende de lo poco que nota la intervención y de lo rápido que puede volver a su rutina.

Ampliar

¿Qué tipo de pacientes suelen elegir la cirugía guiada: jóvenes, adultos, mayores…?

Lo cierto es que la cirugía guiada no tiene edad. Es una técnica ideal para cualquier persona que necesite tratamiento con implantes dentales, desde pacientes jóvenes que buscan soluciones estéticas y duraderas hasta personas mayores que quieren volver a comer y sonreír con normalidad.

De hecho, los pacientes de más edad son los que más agradecen esta técnica porque no tienen que someterse a cirugías largas, ni pasar por recuperaciones incómodas. También es muy demandada para personas que trabajan y no disponen de tiempo para procesos más invasivos: en una sola sesión pueden salir con sus dientes fijos y sin apenas molestias.

¿Qué tipo de tecnología utiliza Clínicas GM Dental para realizar la cirugía guiada?

Contamos con tecnología de vanguardia para hacer que la experiencia del paciente sea la mejor posible. Además de destacar que contamos con un equipo profesional con un alto componente humano para acompañarlos en todo momento en los distintos procesos, usamos tecnología puntera en el sector odontológico, como pueden ser escáneres intraorales, TAC 3D o software de planificación avanzada.

Todas estas herramientas nos permiten llevar a cabo una planificación totalmente a medida para cada paciente, además de precisa. Puesto que diseñamos toda la cirugía antes de la intervención, pudiendo comprobar el resultado final antes de iniciar el tratamiento Todo esto se traduce en satisfacción para el paciente ya que tenemos la garantía de que los implantes se van a colocar de forma exacta, de modo más seguro, dando como resultado a tratamientos más rápidos, más precisos, prácticamente indoloros y por supuesto, más estéticos y duraderos.

¿Cómo se forman los profesionales de GM Dental para manejar esta tecnología tan avanzada?

En Clínicas GM Dental apostamos firmemente por la formación continua. Nuestros doctores y cirujanos se actualizan de manera constante en los avances de implantología digital, tanto dentro como fuera de España.

Además, contamos con un equipo de especialistas internos que se encargan de estandarizar los protocolos y de impartir formación práctica a todos los profesionales del grupo. La cirugía guiada requiere precisión, pero también experiencia, y en GM Dental combinamos ambos factores para garantizar resultados excelentes en cada caso.

Ampliar

¿Cualquier paciente puede someterse a una cirugía guiada o hay casos en los que sigue siendo necesario el método convencional?

Gracias a la previa planificación que se realiza, podemos prever cualquier detalle y diseñar un tratamiento a medida para el paciente. De hecho, existen soluciones adaptadas para incluso pacientes que presenten pérdida ósea o alguna otra situación compleja.

A día de hoy no existe ninguna cirugía de colocación de implantes que no pueda ser realizada a través de esta técnica, ya que, para que se entienda bien, es una técnica para reducir las posibles complicaciones que se puede desarrollar en una cirugía convencional. Ya que todo está previamente planificado y revisando.

¿Cree que la cirugía guiada marcará un antes y un después en la forma de colocarlos?

La cirugía guiada ya está marcando un antes y un después. De hecho, en Málaga y la provincia cada vez hay más demanda de implantes, lo notamos en todas nuestras clínicas (tan solo en la provincia GM Dental suma 12 clínicas propias).

GM Dental está protagonizando una revolución en el sector odontológico ya que con la cirugía guiada no solo ofrece mejores resultados a sus pacientes, sino que también democratiza el acceso a la implantología de alta precisión ya que ofrecemos los precios más competitivos de todo el mercado porque creemos que la salud y la estética dental de calidad deben estar al alcance de todos.

Ampliar

Por último, ¿qué le diría a una persona que necesita un implante dental pero aún tiene miedo a la intervención o al postoperatorio?

Le diría que entienda que la cirugía guiada ha cambiado por completo esa experiencia. Ya hablamos de cirugías mínimamente invasivas, reduciendo por tanto, el tiempo de tratamiento así como las molestias posteriores. En GM Dental contamos con cirugía guiada, como técnica de vanguardia debido a su precisión mejorando por tanto la satisfacción al paciente ya que es un procedimiento cómodo, rápido y preciso.

En nuestras clínicas, el paciente entra tranquilo y sale con dientes fijos el mismo día, sin pasar por las incomodidades de una cirugía convencional. La tecnología está para mejorar la vida, y la cirugía guiada es el mejor ejemplo de cómo la odontología moderna puede hacerlo posible. Y, gracias a nuestro modelo de clínicas, a unos precios totalmente asumibles para cualquier perfil de paciente.

Más información:

Teléfono: 683 13 57 62.

Mail: info@clinicagmdental.com

Web: https://clinicagmdental.com/