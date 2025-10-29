Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco Arcos, coordinador médico de Clínicas GM Dental.
«En nuestras clínicas, el paciente sale con dientes fijos el mismo día, sin las incomodidades de una cirugía convencional»

El coordinador médico de Clínicas GM Dental, Francisco Arcos, profundiza en esta entrevista en las ventajas y avances que aporta la cirugía guiada a la salud bucodental

SUR

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:37

Clínicas GM Dental han logrado convertirse en una referencia dentro del sector de la salud mental gracias a su enfoque cercano y personalizado, haciendo ... honor a su sobrenombre, «la Sonrisa del Barrio». Su trato próximo y familiar no está para nada reñido con una firme apuesta por las técnicas más avanzadas y la tecnología más vanguardista, como vuelven a demostrar con su sólida apuesta por la cirugía guiada. Charlamos con el coordinador médico de Clínicas GM Dental, Francisco Arcos, sobre esta innovadora aproximación a la salud bucodental.

