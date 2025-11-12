Clínica Dr. Nebro: referentes en la cirugía de cataratas

Las cataratas constituyen la principal causa de pérdida de visión en las personas de la tercera edad. Constituyen una patología particularmente sutil, ya que su ... carácter progresivo provoca que la persona que las padecen no sea consciente de esta disminución de su visión en un primer momento. Pero durante los últimos años la Oftalmología ha experimentado una auténtica revolución técnica y tecnológica, propiciando avances que facilitan su curación, a través de operaciones precisas, con una elevadísima tasa de éxito y una recuperación casi inmediata.

Si hay un centro médico que se haya convertido en referencia para la cirugía de cataratas en Málaga y la Costa del Sol, es sin duda la Clínica Oftalmológica Dr. Nebro. Su profundo conocimiento y experiencia, y a una apuesta continua por la innovación y la incorporación de nuevos sistemas y tratamientos que faciliten una mejor atención oftalmológica a sus pacientes, les han situado a la vanguardia dentro de este sector de la medicina.

«La oftalmología está viviendo una década prodigiosa, con un desarrollo tecnológico que mejora tanto los dispositivos con fines diagnósticos como aquellos con fines terapéuticos, tanto médicos como quirúrgicos», destaca acerca del salto tecnológico que ha experimentado este área de la medicina a lo largo de la última década. «Hemos mejorado prácticamente en todas las áreas, y esto obliga a tener un equipo multidisciplinar para abarcar todas las actualizaciones de los conocimientos», comenta al respecto.

Causas y diagnóstico de las cataratas

«Las causas de las cataratas son múltiples, pero la inmensa mayoría de ellas tienen relación con la edad, y aparecen sobre todo a partir de los 60 años, aunque no es excepcional que aparezcan antes, siendo algunas de ellas incluso congénitas», explica el doctor Salvador Nebro, director de la clínica y oftalmólogo especializado en diagnóstico, tratamiento y cirugía ocular

«El diagnóstico de la catarata es realmente fácil para un oftalmólogo: a través de un reconocimiento cuidadoso, podemos ver que existe una pérdida de la transparencia del cristalino, y que no existe otra patología que pueda explicar la disminución de visión», matiza el doctor.

Una cirugía altamente eficaz

El tratamiento para abordar las cataratas es la cirugía, una vía altamente eficaz. «A veces es posible, cambiando la graduación de las gafas, mejorar algo la visión, pero esta mejora suele ser transitoria», aclara el doctor. Aunque no siempre resulta necesaria la operación. «Dependiendo de la edad, y de las costumbres del paciente, a veces no es necesario operar, porque puede tener una visión suficiente para sus expectativas, y en todo caso si la visión disminuye siempre será posible operarse en un futuro», aclara el doctor.

La elección del momento ideal para realizar la intervención es otro aspecto fundamental. «Lo ideal es operarse cuando la catarata empieza a limitarnos la calidad de vida, y no es conveniente retrasarlo mucho porque la catarata se va endureciendo, dificultando la cirugía», valora el doctor.

Una vez se afronta la operación de cataratas, el paciente debe optar entre las diversas opciones de lentes para su implantación. «Básicamente las hay monofocales (consigue una buena calidad visual, pero enfocan solo a una distancia determinada) y multifocales (enfocan a diferentes distancias, pero no pueden implantarse en pacientes que presentan otro tipo de problemas oculares, como glaucomas avanzados), y ambas pueden ser tóricas en caso de que también quiera corregir el astigmatismo», detalla el doctor.

«En todos los casos recomendamos la lente ideal para cada paciente, tratando de cubrir sus expectativas tras una rigurosa valoración y planificación previa a la cirugía», recalca el doctor.

Intervención mediante ultrasonidos

La técnica más habitual de operación de cataratas es mediante ultrasonidos. La intervención es breve: lo habitual es entre 15 y 25 minutos, y al día siguiente de la operación el paciente puede reanudar sus actividades cotidianas, desde ver televisión a leer, cocinar y hasta salir a caminar.

Una vez finalizada la intervención, resulta habitual que el paciente encuentre que su visión resulta borrosa, y en la inmensa mayoría de los casos no es sinónimo de que algo vaya mal. «Aunque la aparición de efectos secundarios durante las primeras horas o días tras la cirugía es habitual, es importante tener claro qué se considera normal en estos casos», aclara el doctor.

«Cuando aparece una catarata, el único tratamiento es cambiar el cristalino por una lente artificial que se implanta en el ojo y permite al paciente enfocar con normalidad: es normal que el ojo tarde un poco en adaptarse a esta situación y, por eso, pueden aparecer algunos problemas de visión en los primeros días», confirma Salvador Nebro.

Otros síntomas habituales y temporales tras la operación son una mayor sensibilidad a la luz brillante, sensación de arenilla en el ojo, enrojecimiento, visión de destellos o aumento del lagrimeo. «Para conseguir una pronta recuperación de estos síntomas efímeros, lo mejor es que siga al pie de la letra las indicaciones dadas por su oftalmólogo, como respetar la pauta de tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios que se le ha prescrito», subraya.

Microscopio especular para abordar una cirugía más precisa

Dentro de su apuesta por la tecnología de última generación en materia oftalmológica, en la Clínica Dr. Nebro incorporaron un microscopio especular. «Se trata de un instrumento para observar en detalle el endotelio, la capa más interior de la córnea, lo que permite contar el número de células y abordar una cirugía de cataratas con mayor eficiencia», detalla el doctor Salvador Nebro.

Dentro de sus sofisticados equipos médicos para la cirugía de cataratas también destaca el facoemulsificador Centurión. «Hablamos de tecnología de última generación para la cirugía de cataratas», subraya el doctor. Consiste en una bomba de aspiración de remanentes de cristalino, que incorpora un bisturí de vitrectomía. Un instrumento que se ha diseñado con tecnología avanzada para aportar una mayor seguridad en cada etapa de la cirugía, incluso en los casos más complicados.

