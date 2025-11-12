Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El doctor Salvador Nebro y su equipo junto al facoemulsificador Centurión, que aporta una mayor seguridad en cada etapa de la cirugía .
Clínica Dr. Nebro: referentes en la cirugía de cataratas

La amplia experiencia, la formación continua y la incorporación de los últimos avances tecnológicos en Oftalmología han situado a esta clínica de Fuengirola a la vanguardia en este tipo de intervenciones

SUR

Fuengirola

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:15

Las cataratas constituyen la principal causa de pérdida de visión en las personas de la tercera edad. Constituyen una patología particularmente sutil, ya que su ... carácter progresivo provoca que la persona que las padecen no sea consciente de esta disminución de su visión en un primer momento. Pero durante los últimos años la Oftalmología ha experimentado una auténtica revolución técnica y tecnológica, propiciando avances que facilitan su curación, a través de operaciones precisas, con una elevadísima tasa de éxito y una recuperación casi inmediata.

