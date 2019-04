Cinco motivos para convertirte en donante de óvulos

Martes, 30 abril 2019, 10:21

Algunas mujeres sienten un fuerte deseo de ser madres, pero no pueden serlo con sus propios óvulos. Son mujeres a las que circunstancias diversas (edad avanzada, una intervención quirúrgica previa, un tratamiento contra el cáncer) les han arrebatado la posibilidad de tener hijos. Para ellas, la única posibilidad de lograr el embarazo es con óvulos donados.

La donación de óvulos es un acto de solidaridad hacia aquellas mujeres que, por un motivo u otro, se han visto impedidas para cumplir su sueño. El perfil habitual de la donante es una chica joven, universitaria, en algunos casos ya con hijos y movida por el altruismo. Para todas estas chicas concienciadas con la necesidad de ayudar a otras mujeres, la donación de óvulos presenta múltiples beneficios.

Te conviertes en una heroína para otra mujer. Las pacientes que se someten a tratamientos de reproducción asistida son mujeres que sufren un problema de infertilidad irreversible, lo que les genera dolor y frustración. En muchos casos, la mayoría ni siquiera es consciente de que no puede tener hijos hasta que empiezan a buscar el embarazo.

Para todas estas mujeres, la donante es una especie de superheroína que les permite cumplir su sueño de formar una familia.

Recibes un chequeo de salud. La donación de óvulos incluye una serie de pruebas para conocer tu estado de salud a la vez que una revisión ginecológica completa. Este proceso te permite conocer datos como tu reserva ovárica y hasta qué edad podrás quedarte embarazada con garantías.

No afectará a tu nivel de fertilidad. Es decir, no tendrás problema si algún día decides ser madre. Cada mes, tus ovarios comienzan a desarrollar varios folículos, que son los saquitos que contienen los óvulos. Al final de tu ciclo menstrual solo ovulas uno, el resto se atrofian y son reabsorbidos por el cuerpo. Lo que hacemos en la donación, mediante un proceso de estimulación ovárica, es lograr que varios de estos folículos se desarrollen del todo. Esto significa que tu capacidad reproductiva no se ve afectada, porque lo que hacemos es recuperar óvulos que de otro modo se habrían perdido.

Es un proceso seguro. La estimulación ovárica entraña una mínima posibilidad de sufrir complicaciones, como el síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) o la torsión ovárica. En FIV Marbella, el porcentaje de donantes que sufren efectos secundarios es muy reducido, puesto que para prevenirlos, todas nuestras donantes pasan por un exhaustivo análisis médico antes de iniciar el proceso, y durante la estimulación ovárica el médico realiza un seguimiento ecográfico continuo.

Es anónimo. La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida establece que la donación se realice de forma anónima, voluntaria, informada y no remunerada. Ese decir, ni la paciente conocerá a su donante ni ella sabrá a quién van destinada su donación. Además, en FIV Marbella garantizamos la completa confidencialidad de la identidad de nuestras donantes.

Donar óvulos te permite cumplir los sueños de otras mujeres. Si estás interesada en convertirte en donante, puedes acudir a nuestra clínica. En FIV Marbella contamos con un amplio equipo de profesionales que te asistirá durante todo el proceso.

