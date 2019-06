Toledo se reencuentra con la historia

Se considera un parque de atracciones, pero el viaje que invita a hacer no dura tres minutos ni es a bordo de una montaña rusa. Puy du Fou es un concepto de parque temático diferente, basado en grandes espectáculos diseñados al detalle, pensados para emocionar y perdurar en la memoria de quien los ve, y que consiguen que los visitantes olviden el siglo XXI y se sumerjan de lleno en la historia. Tras más de 40 años funcionando en Francia, y con varios premios de 'Mejor Parque del Mundo' a sus espaldas, sus creadores han decidido cruzar los Pirineos y construir un Puy Du Fou español, que abrirá sus puertas el próximo 30 de agosto en Toledo.

El rey visigodo Recadero, el rey morisco Al Mamún, los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Alfonso VI, Alfonso X el sabio o Carlos I, entre otros muchos personajes icónicos de la historia de España, se darán cita en 'El sueño de Toledo', el primer espectáculo nocturno que formará parte de la versión española del parque y que tendrá capacidad para 4.000 personas. El escenario, con una dimensión de cinco hectáreas y con 3.900 metros cuadrados de decorados, acogerá a 185 actores, 800 proyectores de luz, 60 surtidores de agua y 22 proyectores de vídeo. Todo ello con el fin de dar vida a 1.500 años de la historia de España, desde los Reyes Godos, hasta la llegada del ferrocarril a Toledo.

Una puesta en escena que es difícil de imaginar hasta para los propios actores que formarán parte del espectáculo. «No nos han dicho cómo va a ser la estructura, pero sí que vamos a tener que interpretar distintos papeles», dice Celia López, bailarina y una de los 23 españoles que viajaron a Francia en abril para formarse y aprender la forma de trabajar del parque. Otro fue Adrián Padilla, esgrimista y ex especialista de 'La casa de papel', que se apuntó al 'casting' porque en el parque de Toledo «veía más oportunidades a largo plazo». Algunos de ellos ya están preparándose en Toledo y el resto volverán el próximo 10 de julio para comenzar los ensayos.

Actores, no historiadores

La Historia, sin embargo, no la escriben igual en todos los países. «Eso es lo que hace más difícil este proyecto, comprender el espíritu español, que cultural e históricamente es diferente al francés, para crear un espectáculo que consiga emocionarles», expresa Nicolás de Villiers, actual presidente de Puy Du Fou e hijo de Philippe de Villiers, político, empresario y creador del parque temático. «Tenemos una marca desconocida, un nombre difícil de pronunciar, pero si conseguimos tocar el corazón de los españoles contando su historia, tendremos éxito», añade David Nouaille, director general adjunto de Puy Du Fou España.

Ayudados por historiadores y arquitectos españoles como Jesús Carrobles Santos, presidente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 'El Sueño de Toledo' se ha centrado en los «momentos luminosos» de la historia de España, «aquellos que unen y enorgullecen al país», pero no pretende ser una lección de historia. «No somos historiadores, somos actores, nuestro objetivo es despertar la curiosidad por la historia, incluso en aquellas personas que no se sienten atraídas por ella, no enseñar», explica de Villiers.

Tras valorar diez países, entre los que la Toscana italiana y Salzburgo, en Austria, eran los grandes competidores de España, Puy Du Fou eligió Toledo por cuatro motivos principales: su riqueza cultural e histórica –fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1986-, su situación geográfica –a menos de una hora de Madrid y con fácil acceso-, su potencial turístico –con más de 3 millones de turistas anuales-, y su cálida acogida –tanto por parte de la Junta de Castilla la Mancha como del sector turístico.

«Los parques de atracciones generan sensaciones físicas, Puy du Fou provoca emociones psíquicas» Nicolás de Villiers

A diferencia del parque francés, que no cuenta con ningún accionariado y no percibe dinero público, sino que es una iniciativa privada que se autofinancia al 100%; Puy Du Fou España compartirá acciones con grandes empresas españolas como Mapfre –el mayor accionista por detrás del propio Puy du Fou, que se reserva algo más del 50%- o Caixabank. El proyecto prevé una inversión de cerca de 242 millones de euros desde 2017, cuando se planteó la expansión; a 2028, año en que se espera completar el proyecto en su totalidad.

Por ahora, además del espectáculo 'El sueño de Toledo', los visitantes podrán disfrutar de un espacio de restauración bautizado como 'El Arrabal' -abierto desde dos horas antes que empiece la función y hasta dos horas después de que finalice-, con diversas opciones gastronómicas. Pero la apuesta va más allá. Si todo va bien, en 2021 tendrá lugar la gran apertura del parque, treinta hectáreas en las que se podrá disfrutar de cuatro espectáculos diurnos con una duración media de 30 minutos; tres pueblos –uno medieval, otro de artesanos y un campamento morisco-, y nuevos restaurantes. Mientras que en 2023, 2025 y 2028 se espera incorporar tres espectáculos más.

'El Sueño de Toledo' En un atardecer a orillas del Tajo, la joven lavandera María se encuentra con el viejo Azacán de Toledo. El hombre la invita a un viaje en el tiempo y le hace revivir los grandes momentos de la Historia de España.

«Hemos creado un nuevo modelo de parque temático que no se ciñe a lo habitual. Los parques de atracciones se centran en generar sensaciones físicas, que son efímeras, en Puy du Fou buscamos provocar emociones psíquicas, de esas que se quedan en el alma», expresa de Villiers. Este es uno de los motivos por el que la música, compuesta específicamente para cada espectáculo, cobra tanto protagonismo. La de 'El Sueño de Toledo', inspirada en las tres culturas (cristiana, musulmana y judía) que convivieron de forma pacífica en la ciudad toledana durante siglos, se ha grabado en la Orquesta Sinfónica de Londres.

A pesar de que las obras han levantado cierta polémica, por cuestiones como el uso del agua –tan escasa en Toledo- o el de los animales, los creadores destacan el valor ecológico del proyecto que, al igual que en Francia, estará totalmente integrado en el entorno natural. Entre las iniciativas destacan la plantación de multitud de plantas autóctonas, la creación de un centro de cría, conservación y reinserción de especies en peligro de extinción, la optimización del consumo energético mediante la utilización de energías limpias, la separación y valorización de los residuos, o el uso responsable del agua a través de depuradoras que permitan su reutilización en más de una actuación, reduciendo al máximo su gasto.