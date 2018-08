La polémica de los profesores de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Lleida

'Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación'. El documento no tiene trampa ni cartón, es un PDF del Boletín Oficial del Estado (BOE) del 30 de julio de 2018. 'Convenio entre el Instituto Cervantes y la Universidad de Lleida para colaborar en la formación de profesores en el ámbito de la enseñanza del Español como Lengua Extranjera'. Un extracto del BOE, real como la vida misma, que está circulando del WhatsApp en Whatsapp desatando la catalanofobia por una mala interpretación de lo evidente.

«Español como lengua extranjera en Cataluña. Muy fuerte. Juzgad vosotros mismos», me comentaban en un grupo de Whatsapp. Pero no, en Cataluña, de momento, el Lengua Española no será impartida como extranjera . El convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre esta Universidad catalana y el Instituto Cervantes para la formación de estos profesores. Estos docentes, en su mayoría filólogos o traductores, son nativos que dominan el español como lengua materna, pero que cursan estos programas que se ofrecen en todas las universidades españolas, vía módulo o máster oficial, para posteriormente impartir nuestra lengua a extranjeros.